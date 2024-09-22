Во Франции сформировано новое правительство

Новое правительство сформировано во Франции спустя более двух месяцев после парламентских выборов. В объявленный вечером в субботу, 21 сентября, состав кабинета министров вошли в основном представители центристского блока президента Франции Эмманюэля Макрона „Вместе за Республику“ и консервативной партии „Республиканцы“, а также члены небольших дружественных им партий. Один портфель достался представителю левых сил.

Сохранил свой пост лишь министр обороны Себастьян Лекорню. МИД страны возглавит центрист Жан-Ноэль Барро, а бывший социалист Дидье Миго станет министром юстиции.

Главой МВД назначен консерватор Брюно Ретайо. Именно его министерство будет отвечать за возможное ужесточение миграционной политики Парижа, на которое ранее намекнул назначенный на пост премьер-министра Мишель Барнье.

Впрочем, большинства в парламенте у представленных в новом правительстве партий не будет. В связи с этим им, вероятно, придется регулярно заручаться поддержкой оппозиционных групп: „Нового народного фронта“, в который входят представители левых и ультралевых сил, а также ультраправого „Национального объединения“ Марин Ле Пен.

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