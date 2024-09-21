Другие виды
21.09.2024, 14:02

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Бойцы смешанных единоборств из девяти стран выступят на MMA RAJU 16

 
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В субботу в 18:00 в спортивном зале „Калев“ в Таллинне пройдёт серия боев по смешанным единоборствам MMA RAJU 16. Прямую трансляцию на Delfi TV смогут увидеть только подписчики.

В главном бою вечера Майкел Астур проведёт свой третий профессиональный бой по смешанным единоборствам против бразильца Аллиссона Маррейры, на счету которого 7 побед, 8 поражений и 1 ничья. С момента начала профессиональной карьеры в ноябре 2023 года Астур сохраняет статус непобеждённого бойца.

Билеты на RAJU 16 можно приобрести в Piletitasku.

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