21.09.2024, 14:02
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Бойцы смешанных единоборств из девяти стран выступят на MMA RAJU 16
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу в 18:00 в спортивном зале „Калев“ в Таллинне пройдёт серия боев по смешанным единоборствам MMA RAJU 16. Прямую трансляцию на Delfi TV смогут увидеть только подписчики.
В главном бою вечера Майкел Астур проведёт свой третий профессиональный бой по смешанным единоборствам против бразильца Аллиссона Маррейры, на счету которого 7 побед, 8 поражений и 1 ничья. С момента начала профессиональной карьеры в ноябре 2023 года Астур сохраняет статус непобеждённого бойца.
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