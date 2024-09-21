ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Бойцы смешанных единоборств из 9 стран выступят на MMA RAJU 16. В главном поединке вечера Астур встретится с бразильцем

В главном бою вечера Майкел Астур проведёт свой третий профессиональный бой по смешанным единоборствам против бразильца Аллиссона Маррейры, на счету которого 7 побед, 8 поражений и 1 ничья. С момента начала профессиональной карьеры в ноябре 2023 года Астур сохраняет статус непобеждённого бойца.