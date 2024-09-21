ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Бои MMA RAJU 16: Иванов завершает профессиональную карьеру победой над американцем

В главном бою вечера Майкел Астур проведёт свой третий профессиональный бой по смешанным единоборствам против бразильца Аллиссона Маррейры, на счету которого 7 побед, 8 поражений и 1 ничья. С момента начала профессиональной карьеры в ноябре 2023 года Астур сохраняет статус непобеждённого бойца.

41-летний Дмитрий Иванов (6-6), который дебютировал в профессиональных боях по смешанным единоборствам на турнире RAJU 4 в 2010 году, в финальном поединке своей карьеры одержал победу над 45-летним американцем бразильского происхождения Марсело Альфайа (18-12). Альфайа имел опыт встреч с многими бывшими и будущими звездами UFC и участвовал в популярном реалити-сериале The Ultimate Fighter. Иванов был признан победителем единогласным решением судей.