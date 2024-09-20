ФОТО | Континентальный кубок: нарвская команда, ставшая чемпионом Эстонии по хоккею, крупно проиграла испанца

В первом периоде инициативой владели гости, но вратарь „Паэмурру“ Даниил Сеппенен несколько раз спас свою команду. За три минуты до сирены хозяева остались в меньшинстве, и испанцы не упустили возможность. Энкинар Узола открыл счёт, а через минуту Виллар Кабелло удвоил преимущество, забросив вторую шайбу. Хозяева создали несколько опасных моментов в контратаках, но реализовать их не смогли.

Во втором периоде хозяева сразу же перехватили инициативу, создав два опасных момента, но реализовать их не смогли. Нарвские хоккеисты также несколько раз были близки к голу, однако им постоянно не хватало точного завершающего паса или броска. За три минуты до перерыва гости смогли отодвинуть игру от своих ворот, и Хайме Капильяс забросил третью шайбу, увеличив преимущество своей команды.

В третьем периоде игра была равной, но за пять минут до сирены гости снова забили. После пропущенной шайба хозяева сняли вратаря, что принесло свои плоды. Отличился Титов Александр. Спустя минуту Хайме Капильяс забросил шайбу в пустые ворота.

Расписание

20 сентября

15:00 „Энергия“ (Литва) – „Рейкьявик“ (Исландия)

19:00 „Паэмурру“ (Эстония) – „Хака“ (Испания)

21 сентября

13:00 „Хака“ (Испания) – „Энергия“ (Литва)

17:00 „Паэмурру“ (Эстония) – „Рейкьявик“ (Исландия)

22 сентября

13:00 „Рейкьявик“ (Исландия) – „Хака“ (Испания)

17:00 „Энергия“ (Литва) – „Паэмурру“ (Эстония)

Победители групп выйдут во второй раунд, который состоится 18-20 октября. Подробнее о формате Континентального кубка можно узнать на официальном сайте Международной федерации хоккея.

В прошлом сезоне нарвский „Паэмурру“ впервые с 2016/2017 стал чемпионом Эстонии и снова получил право представлять нашу страну в Континентальном Кубке.