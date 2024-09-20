Департамент призывает сообщать об агрессивных методах продажи на дому

„Ко мне домой пришел торговый представитель и предложил мне исключительную возможность купить замечательный бытовой прибор по выгодной цене в 1980 евро. Он сразу же начал представлять товар и давил на меня, чтобы я поскорее приняла решение, утверждая, что предложение действительно только сегодня. Я чувствовала, что должна купить этот товар, потому что он специально пришел ко мне, и мне было неловко отказать ему. Он был очень убедителен. Он не рассказал мне об условиях договора, и позже, когда я захотела вернуть товар, я узнала, что отказ от договора будет стоить денег“.

Если приведенная выше вымышленная история кажется вам знакомой, и вы сталкивались с чем-то подобным, сообщите об этом в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA).

Агрессивная коммерческая практика запрещена и представляет собой, например, следующие действия:

1. Посещение потребителей на дому и игнорирование их желаний.

Продавец посещает потребителя у него дома, несмотря на явную просьбу потребителя уйти или не возвращаться.

2. Чрезмерное давление

Продавец постоянно делает предложения, о которых его не спрашивали или оказывает давление с целью побудить потребителя к принятию поспешных решений. Кроме того, для убеждения потребителя могут намеренно использоваться несчастные случаи или другие серьезные или особые обстоятельства.

3. Требование оплаты за незаказанный товар или услугу

Попытка продать товары или услуги, которые неинтересны потребителю, а затем потребовать плату за этот товар или услугу.

4. Договорная западня

Навязывание потребителю обременительных или несоразмерных препятствий для осуществления им своих законных прав. Например, отказ от договора сделан юридически или практически очень сложным или обременительным.

NB!