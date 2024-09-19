ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (939-й день) | Россия нанесла удар по пансионату для престарелых в Сумах. Путин планирует в 2024 году в 10 раз увеличить выпуск беспилотников

Россия сконцентрировала около 37 тысяч военнослужащих в Курской области, сообщает „РБК-Украина“ со ссылкой на информированный источник в ВСУ. По данным журналистов, Минобороны РФ планирует собрать для контрнаступления в Курской области, которое началось 11 сентября, группировку войск в соотношении 5 к 1, но сейчас, вероятно, эта пропорция еще не достигнута. Собеседник „РБК-Украина“ заявил, что российским войскам поставили задачу до 15 октября вытеснить ВСУ со всей территории Курской области, а до 30 октября — создать буферную зону на территории приграничных областей, граничащих с Россией.

Администрация президента США сообщила что 26 сентября Владимир Зеленский встретится в Белом доме с Джо Байденом; он также проведет отдельные переговоры с вице-президентом Камалой Харрис, которая баллотируется в президенты от Демократической партии.

„Лидеры обсудят ситуацию на войне между Украиной и Россией, в том числе украинское стратегическое планирование и американскую поддержку Украины в ее противостоянии российской агрессии“, — сказано в сообщении.

На следующей неделе Зеленский отправится в США, чтобы в том числе выступить на сессии Генеральной Ассамблеи и заседании Совета Безопасности ООН.

В ночь на четверг кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп также подтвердил, что может провести встречу с Зеленским во время его визита в США.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров подтвердил, что украинский президент представит Байдену план победы