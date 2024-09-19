ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (939-й день) | Россия нанесла удар по пансионату для престарелых в Сумах. Путин планирует в 2024 году в 10 раз увеличить выпуск беспилотников
Подводим итоги очередного дня войны.
Что произошло в ночь на четверг и утром
Российские войска в ночь на 19 сентября запустили по Харьковской области три зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской области, одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 из оккупированной части Запорожской области, а также 42 ударных беспилотника типа „Шахед“ из Приморско-Ахтарска и Курска. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Силы украинской ПВО сбили все 42 дрона. Кроме того, на восточном направлении сбита управляемая авиационная ракета Х-59/69. Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.
Минобороны РФ отчиталось, что за ночь сбило два украинских беспилотника над Курской областью и еще один — над Белгородской.
Ранним утром 19 сентября войска РФ ударили по Харькову управляемыми авиабомбами, сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. В Индустриальном районе города повреждены здания школы, детского сада и один многоквартирный дом. В Салтовском районе зафиксировано попадание по территории объекта гражданской инфраструктуры. Пострадавших нет. Поздним вечером под обстрел ракетой С-300 попал Шевченковский район Харькова — повреждены окна девяти многоэтажных жилых домов, один частный дом, две хозяйственные постройки. Также утром под обстрелами находились Изюмский и Купянский районы Харьковской области. В Купянске получили ранения средней тяжести три женщины и трое мужчин в возрасте от 50 до 85 лет.
Три человека погибли и еще один ранен в результате российских обстрелов приграничных районов Сумской области, сообщает офис генпрокурора Украины. По данным следствия, вечером 18 сентября войска РФ ударили артиллерией по гражданской инфраструктуре Краснопольской общины Сумского района. Погибли муж с женой 73 и 72 лет. Еще одну пожилую пару госпитализировали с ранениями. Вскоре 66-летняя женщина скончалась в больнице. По данным Нацполиции Украины, за сутки российские войска обстреляли из разных видов вооружений 42 населенных пункта Сумской области. Повреждены девять частных жилых домов, три хозяйственных постройки, помещения больницы и фермы.
Одна местная жительница погибла и еще две ранены в результаты российских обстрелов Запорожского района, сообщил глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров. По его словам, войска РФ нанесли по меньшей мере четыре удара управляемыми авиабомбами по Камышевской и Новоалександровской общинам. Взрывной волной и обломками повреждены частные дома. За минувшие сутки российские военные 161 раз обстреляли 12 населенных пунктов Запорожской области. В военную администрацию поступило 32 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Основные новости к полудню
Россия сконцентрировала около 37 тысяч военнослужащих в Курской области, сообщает „РБК-Украина“ со ссылкой на информированный источник в ВСУ. По данным журналистов, Минобороны РФ планирует собрать для контрнаступления в Курской области, которое началось 11 сентября, группировку войск в соотношении 5 к 1, но сейчас, вероятно, эта пропорция еще не достигнута. Собеседник „РБК-Украина“ заявил, что российским войскам поставили задачу до 15 октября вытеснить ВСУ со всей территории Курской области, а до 30 октября — создать буферную зону на территории приграничных областей, граничащих с Россией.
Администрация президента США сообщила что 26 сентября Владимир Зеленский встретится в Белом доме с Джо Байденом; он также проведет отдельные переговоры с вице-президентом Камалой Харрис, которая баллотируется в президенты от Демократической партии.
„Лидеры обсудят ситуацию на войне между Украиной и Россией, в том числе украинское стратегическое планирование и американскую поддержку Украины в ее противостоянии российской агрессии“, — сказано в сообщении.
На следующей неделе Зеленский отправится в США, чтобы в том числе выступить на сессии Генеральной Ассамблеи и заседании Совета Безопасности ООН.
В ночь на четверг кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп также подтвердил, что может провести встречу с Зеленским во время его визита в США.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров подтвердил, что украинский президент представит Байдену план победы
Посла России в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании. В заявлении дипломатов говорится, что Великобритания „самым решительным образом осуждает беспрецедентную и необоснованную публичную кампанию агрессии России против Великобритании“, включая недавнюю высылку шестерых британских дипломатов из Москвы. МИД Великобритании также обвинил Россию в ведении кампании „по подрыву и угрозе безопасности и демократии и сдерживанию поддержки Украины посредством дезинформации и саботажа“ и потребовал прекратить эту деятельность.
Главные новости второй половины дня
Американское издание WSJ пишет со ссылкой на источник в Москве, что предыдущее руководство Минобороны РФ предлагало Путину провести новую мобилизацию. Спустя полгода проблема недостатка живой силы стоит еще более остро. По данным издания, Путин еще в начале года встречался с Шойгу (на тот момент еще министром обороны) и другими руководитедями ведомства. Они предложили приурочить новую мобилизацию к инаугурации президента, но Путин отказался. Сейчас, утверждает WSJ со ссылкой на источники, российское МО уже под управлением Белоусова снова ощущает проблемы с нехваткой живой силы, из-за чего Россия не может организовать крупное контрнаступление в Курской области. „Все больше людей говорят о неизбежности мобилизации“, - сказал один из собеседников WSJ.
Депутаты Европарламента призвали страны ЕС снять ограничения на использование Украиной западного вооружения для ударов по территории России. За соответствующую резолюцию проголосовали 425 парламентариев, 131 выступил против, 63 воздержались. В резолюции говорится, что Украина нуждается в снятии ограничений, чтобы в полной мере реализовать свое право на самооборону и не быть уязвимой к нападениям на свое население и инфраструктуру. Резолюция носит рекомендательный характер и не обязательна к исполнению.
Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Он включает 22 танка Leopard 1 A5, 61 тысячу 155-мм снарядов, пять гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206), гусеничный транспортер повышенной проходимости Warthog, три самоходные зенитные установки GEPARD, две радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D, десять пулеметов MG3, более 80 беспилотников различных модификаций, один миллион боеприпасов к огнестрельному оружию. Германия вскоре намерена одобрить очередной транш военнной помощи Украине на сумму около 400 миллионов евро, говорится в письме министерства финансов страны, с которым ознакомилось агентство Reuters.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предоставит Украине 160 миллионов евро для укрепления энергетической системы и подготовки к зимнему периоду в условиях возможных российских атак. Часть суммы, 60 миллионов евро, будет включать гуманитарную помощь, например, на обустройство пунктов обогрева, обогреватели. Остальные средства пойдут на ремонтные работы и генерацию из возобновляемых источников. „И эта сумма — 100 миллионов евро — предоставляется из доходов от замороженных в Европе российских активов, — объявила фон дер Ляйен. — Это абсолютно справедливо, чтобы Россия заплатила за разрушенное“.
Российские военные нанесли авиаудар по Сумам, сообщила областная администрация. Удар пришелся по пансионату для пожилых людей, по данным властей, один человек погиб, еще 13 получили ранения.
По словам Владимира Зеленского, по дому престарелых попала российская авиабомба.
„По имеющейся информации, в здании были почти 300 человек — больше 200 пациентов и 60 человек персонала. Продолжается эвакуация людей и проверяется, есть ли люди под завалами“, — заявил президент Украины.
Он добавил, что только за последние сутки российские войска использовали почти 90 управляемых авиабомб по украинским городам и позициям ВСУ.
„Обязательно ответим российской армии на этой террор. Ощутимо ответим“, — сказал Зеленский.
Украинская прокуратура уточняет, что в момент удара в пансионате находился 221 пациент, из которых более 80 были прикованы к постели, а также 60 сотрудников.
Рамзан Кадыров заявил, что Илон Маск „удаленно отключил“ Cybertruck, который, как утверждал глава Чечни, владелец Tesla подарил ему в августе (Маск отрицал, что делал такой подарок). По словам Кадырова, автомобиль находился „на СВО“ и „выполнял боевые задачи“, но из-за отключения его пришлось „отбуксировать“.
Болгария намерена попросить ЕС запретить импорт яиц из Украины. Минсельхоз страны заявил, что из-за украинского импорта болгарские производители испытывают трудности. Со 2 сентября на поставки украинских яиц в Евросоюз введены пошлины, но Болгария предлагает прекратить ввоз вообще.
Предстоящая зима будет для Украины самой трудной за три года полномасштабной войны, предупредило Международное энергетическое агентство. Организация подсчитала, что бомбардировки и оккупация лишили Украину двух третей генерирующей мощности электростанций и призвала Запад активнее помогать Киеву.
Вслед за международной энергетической организацией, эксперты ООН прогнозируют, что зимой в часы пикового потребления Украине будет недоставать примерно 30% ее потребностей в электроэнергии.
„Эксперты сообщили […], что этот дефицит может привести к отключений электроэнергии зимой от 4 до 18 часов в сутки“, — пишут авторы доклада ООН.
Владимир Путин заявил о планах в 10 раз увеличить выпуск беспилотников в 2024 году. Об этом он рассказал на заседании Военно-промышленной комиссии РФ после визита на одно из предприятий о производству беспилотников — „Специальный технологический центр“.
„Всего за 2023 год в вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать поточнее — практически в 10 раз“, — заявил Путин.
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