Израиль наносит новые удары по „Хезболле“ в Ливане. Атака началась во время выступления лидера группировки

Как сообщает корреспондент Би-би-си Хьюго Бачега, над Бейрутом слышны израильские военные самолеты и хлопки, которые означают, что они переходят звуковой барьер.

Насралла обвинил Израиль в атаках на пейджеры и рации, которые, по его словам, не делают различия между членами группировки и невинными жителями, в том числе детьми. По его словам, взорвалось около 4 000 пейджеров, и некоторые из пострадавших еще не включены в официальные данные.

„Это чистейший терроризм. Мы назовем их резней вторника и резней среды. Это военные преступления или, по крайней мере, объявление войны, — говорит он. — Бог милостив и предотвратил большее количество смертей и раненых. Несколько пейджеров были выведены из строя или выключены. Некоторые не были распределены и все еще находились на складе“.

„Во имя всех тех, кто потерял мучеников, кто был ранен, во имя всех тех, кто сражался во имя Газы, мы говорим [премьер-министру] Нетаньяху и [министру обороны] Галанту, врагу, что ливанский фронт не остановится до тех пор, пока не прекратится агрессия в Газе, — сказал Насралла. — Сопротивление в Ливане не прекратит поддерживать народ Газы и Западного берега“.

Насралла сказал, что на действия израильтян будет дан ответ „такой, какой они могут ожидать, и какой не ожидают“.

„Я не буду говорить о месте, времени, расположении, деталях, вы все узнаете, когда это произойдет. Эта расплата произойдет. Мы не будем сейчас раскрывать детали, потому что сейчас мы находимся на очень чувствительной стадии битвы“, — сказал в заключение лидер „Хезболлы“.

ак отмечает Хьюго Бачега, тон выступления Насраллы говорит о том, что реакция „Хезболлы“ будет взвешенной, чтобы не спровоцировать масштабную войну с Израилем, которая будет разрушительной не только для группировки, но и для Ливана, страны, пытающейся оправиться от многочисленных кризисов последних лет.