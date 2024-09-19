В Польше арестовали Анатолия Блинова. ФБК считает его организатором нападения на Леонида Волкова

По данным расследователей, именно Блинов находился в постоянном контакте с бывшим том-менеджером ЮКОСа Леонидом Невзлиным во время организации нападения.

По каким именно статьям обвиняют Блинова, пока не известно. Дело ведет департамент по борьбе с организованной преступностью.

Как напоминает „Медуза“, соратники Навального из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) 12 сентября выпустили расследование о том, что Леонид Невзлин заказал покушение на политика Леонида Волкова в Вильнюсе, а также причастен к организации нападений на директора ФБК Ивана Жданова в Женеве и жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Аргентине.

Анатолий Блинов — юрист, защищавший журналиста Сергея Доренко, и бывший член совета директоров „Газпром-медиа“. Он живет в Польше. Именно ему, по данным расследователей, Невзлин поручил организовать нападение на Волкова. Фрагменты их переписки фигурируют в расследовании.

Невзлин говорил, что непричастен к нападению на Волкова. Он обвинил в провокации Блинова. Невзлин также сообщил, что обращался в полицию Литвы в связи с подозрением в причастности к нападению.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.