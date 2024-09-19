BAC Consulting: что известно о венгерской фирме, которую связывают с поставками заминированных пейджеров для „Хезболлы“

Однако на сайте ВАС, который сейчас недоступен, ранее говорилось, что компания расширяет свой бизнес в Азии и ставит перед собой цель „развивать международное технологическое сотрудничество между странами для продажи телекоммуникационных продуктов“.

В той же базе данных нет никакой информации о коммерческой деятельности BAC, например, записей о поставках между компанией и другими фирмами.

В качестве адреса регистрации указано здание в 14-м районе Будапешта. В том же здании зарегистрированы еще 13 компаний и одно физическое лицо. Поиск по коммерческой базе данных не выявил связей ВАС с другими компаниями или людьми.

BBC Verify, отдел Би-би-си по проверке фактов, ознакомился с регистрационными данными компании BAC. Из них следует, что она была впервые зарегистрирована в 2022 году в Будапеште и имеет одного акционера.

„Продукт был не наш. На нем был только наш бренд“, — заявил в среду основатель и президент Gold Apollo Сюй Цингуан журналистам в офисе компании.

Однако в заявлении тайваньской фирмы говорится, что пейджеры, использованные при взрыве, были изготовлены будапештской компанией BAC Consulting, которая имела лицензию на использование бренда Gold Apollo.

Это указывало на то, что к производству пейджеров могла быть причастна тайваньская компания Gold Apollo. Об этом же говорил высокопоставленный ливанский чиновник в комментарии агентству Reuters.

Вскоре после взрывов пейджеров в социальных сетях появились изображения двух поврежденных устройств. На фотографиях, подлинность которых не подтверждена, было видно слово „Gold“ и серийный номер, начинающийся либо с „AP“, либо с „AR“.

Ливан обвинил в произошедшем Израиль. Израиль не комментировал взрывы, однако в среду глава Минобороны страны Йоав Галлант объявил о „новой фазе войны“.

По последним данным Министерства здравоохранения Ливана, от взрывов раций погибли 25 человек и 608 пострадали. Об этом пишет „Русская служба Би-Би-Си“.

На следующий день после инцидента с пейджерами на юге Ливана и в южных пригородах столицы Бейрута начали взрываться портативные рации , также используемые ливанской вооруженной группировкой.

Согласно документам, чистый оборот BAC в 2022 году составил 256996000 венгерских форинтов (725 тысяч долларов США), в 2023 году - 210307000 форинтов (593 тысяч долларов США).

В брошюре компании, опубликованной на LinkedIn, перечислены восемь организаций, с которыми якобы сотрудничала ВАС, включая Европейскую комиссию и Министерство международного развития Великобритании (DfID).

BBC Verify обратился за комментариями ко всем перечисленным организациям. Министерство иностранных дел Великобритании, к которому перешли функции упраздненного DfID, ответило, что находится в процессе расследования. Но на основании первых бесед в министерстве отметили, что не имеют никакого отношения к ВАС, несмотря на утверждения фирмы об обратном.

На сайте ВАС в качестве главного исполнительного директора и основателя указан один человек — Кристиана Барсони-Арчидиаконо, и, по-видимому, не упоминаются никакие другие сотрудники.

Как выяснил BBC Verify, в 2001 году Барсони-Арчидиаконо окончила Университет Катании (Италия) по специальности „физика“. Согласно ее профилю на LinkedIn, она также имеет докторскую степень двух лондонских университетов.

Также в профиле указано, что Барсони-Арчидиаконо является членом правления международной некоммерческой организации Earth Child Institute, декларирующей своей целью образование детей на тему устойчивого развития. Однако в самой организации Би-би-си заявили, что Барсони-Арчидиаконо „не является и никогда не была официальным членом совета директоров Earth Child Institute“.

Там сообщили, что действительно вступили в контакт с этой женщиной в 2017-18 годах, когда с ней велась переписка по электронной почте, чтобы „изучить, может ли она поддержать ECI и каким образом“. Однако после 2018 года никаких контактов с ней не было.

NBC сообщила, что ей удалось поговорить с Барсони-Арчидиаконо, и та подтвердила, что ее компания сотрудничала с Gold Apollo. На вопрос о пейджерах и взрывах она ответила: „Я не делаю пейджеры. Я всего лишь посредник. По-моему, вы ошиблись“.