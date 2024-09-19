Мануэла Пихлап: хаос на Палдиском шоссе – результат непродуманных действий столичной власти

До того как стать вице-мэром, Пяртель-Пеэтер Пере громко заявлял, что дорожные работы начинаются для города Таллинна так же неожиданно, как и ежегодные снегопады. По словам Пере, прежние городские власти были бессильны что-либо сделать с хаосом на дорогах, Пере говорил, что исправить ситуацию проще простого: известить горожан за три дня до начала дорожных работ и попросить их пересесть на общественный транспорт или пользоваться самокатами.

Однако извещения от нынешней мэрии о начале работ на Палдиском шоссе почему-то никто не видел. В скромной заметке от города Таллинна была представлена карта с нарисованными велосипедами, но не было предложено альтернативных вариантов тем, для кого этот отрезок дороги - путь до работы или школы.

Закрытие одной полосы движения на участке Палдиского шоссе между улицей Моони и Тоомпуйестеэ парализовало движение на одной из самых загруженных улиц. Палдиское шоссе (в направлении Рокка аль Маре - центр) было единственной дорогой с хорошей пропускной способностью. Теперь, когда для движения закрыта одна полоса, невозможно рассчитать, сколько потребуется времени, чтобы добраться до центра. Иногда движение останавливается около зоопарка, иногда – чуть ближе к центру. Причем движение затруднено не только в часы пик.

Нарушено также движение общественного транспорта – автобусы вместе с автомобилями простаивают в пробке на перекрестке Мустамяэ теэ и Палдиского шоссе. По утрам многие водители едут по полосе общественного транспорта, вряд ли все они- злостные нарушители, скорее, люди просто вынуждены нарушать, чтобы не опаздывать.

Пробки должны были исчезнуть

9 августа власти Таллинна объявили о начале строительства велодорожки на Палдиском шоссе, и вице-мэр Пере заверил, что эта велодорожка - важный шаг для развития транспортных возможностей в Таллинне и уменьшения пробок. Он также подчеркнул, что предпочтение велосипедов в качестве транспорта будет способствовать уменьшению пробок.