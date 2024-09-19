Мануэла Пихлап: хаос на Палдиском шоссе – результат непродуманных действий столичной власти(3)
Хаос на Палдиском шоссе в Таллинне стал очередным доказательством того, что руководство городом - это нечто большее, чем публикация постов в соцсетях или написание статей. На деле работа вице-мэра оказалась куда сложнее, чем на словах. Всё, за что Пяртель-Пеэтер Пере критиковал других, на новой должности настигло его самого, пишет Мануэла Пихлап, депутат Таллиннского горсобрания (Центристская партия).
До того как стать вице-мэром, Пяртель-Пеэтер Пере громко заявлял, что дорожные работы начинаются для города Таллинна так же неожиданно, как и ежегодные снегопады. По словам Пере, прежние городские власти были бессильны что-либо сделать с хаосом на дорогах, Пере говорил, что исправить ситуацию проще простого: известить горожан за три дня до начала дорожных работ и попросить их пересесть на общественный транспорт или пользоваться самокатами.
Однако извещения от нынешней мэрии о начале работ на Палдиском шоссе почему-то никто не видел. В скромной заметке от города Таллинна была представлена карта с нарисованными велосипедами, но не было предложено альтернативных вариантов тем, для кого этот отрезок дороги - путь до работы или школы.
Закрытие одной полосы движения на участке Палдиского шоссе между улицей Моони и Тоомпуйестеэ парализовало движение на одной из самых загруженных улиц. Палдиское шоссе (в направлении Рокка аль Маре - центр) было единственной дорогой с хорошей пропускной способностью. Теперь, когда для движения закрыта одна полоса, невозможно рассчитать, сколько потребуется времени, чтобы добраться до центра. Иногда движение останавливается около зоопарка, иногда – чуть ближе к центру. Причем движение затруднено не только в часы пик.
Нарушено также движение общественного транспорта – автобусы вместе с автомобилями простаивают в пробке на перекрестке Мустамяэ теэ и Палдиского шоссе. По утрам многие водители едут по полосе общественного транспорта, вряд ли все они- злостные нарушители, скорее, люди просто вынуждены нарушать, чтобы не опаздывать.
Пробки должны были исчезнуть
9 августа власти Таллинна объявили о начале строительства велодорожки на Палдиском шоссе, и вице-мэр Пере заверил, что эта велодорожка - важный шаг для развития транспортных возможностей в Таллинне и уменьшения пробок. Он также подчеркнул, что предпочтение велосипедов в качестве транспорта будет способствовать уменьшению пробок.
На самом деле всё произошло вопреки обещаниям вице-мэра. Ситуация на Палдиском шоссе была ожидаемой, и именно поэтому прошлая городская власть не допустила закрытия полосы движения. Строительство безопасной велодорожки на этом участке, безусловно, необходимо, однако стоило все продумать так, чтобы не нарушать движение автомобилей.
Идея строительства велодорожки зрела уже много лет, в прошлом году решили, что временный вариант больше не подходит – необходимо долгосрочное решение. С одной стороны, было понятно, что закрытие полосы автомобильного движения приведет к огромным пробкам, с другой стороны, было более целесообразно разработать постоянное решение, которое охватило бы всю улицу, включая тротуары. В подобных случаях необходимо определиться - будет ли велодорожка построена только за счет полосы для движения автомобилей или же под нее возможно выделить часть тротуара. Также велодорожка может проходить не непосредственно по магистрали, а по параллельной менее оживленной улице.
Распределение инфраструктуры между автомобилями, автобусами, велосипедами и пешеходами требует предварительного диалога со всеми заинтересованными сторонами. Если это делать поспешно и с целью просто отметить участок дороги красным цветом, то результат будет таким, какой мы сегодня наблюдаем на Палдиском шоссе.
Условия для общественного транспорта также ухудшаются
Вместо того, чтобы взять на себя ответственность, вице-мэр Пере заявил, что во всем виновата устаревшая компьютерная программа, которая не позволяет правильно смоделировать предполагаемые транспортные потоки и что решение следовало бы поискать с помощью искусственного интеллекта.
Но и без искусственного интеллекта и наличия специального образования понятно, что основная причина пробок - закрытие полосы движения, особенно если отсутствует альтернативный маршрут. Предложение использовать искусственный интеллект звучит интересно, однако на деле все проще: при планировании дорожного движения не всегда нужен искусственный интеллект, вполне достаточно собственного.
Опыт и беспристрастный взгляд на происходящее помогают решить многие вопросы. К сожалению, яростная борьба с автомобильным транспортом наносит вред и общественному транспорту. Стоит понимать, что если ухудшаются условия для автомобилей, то ухудшаются и условия для общественного транспорта.