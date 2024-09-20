Тут светло – там темно. Почему уличные фонари в Нарве включают в разное время?

Указанная аллея широкая, длинная, проходит от проспекта Кангеласте до Таллиннского шоссе. Имеет специальную зону для велосипедов и пешеходов. На ней много скамеек для отдыха, детская площадка и скейт-парк.

„Здесь часто много народа находится, теперь ездят часто еще и на электросамокатах, – сообщил местный житель Александр. – А уличное освещение с незапамятных времен включается на этой аллее чуть ли не на час позже, чем в целом по городу“. Как будто по другому времени мы тут живем, чем все остальные в Нарве, прямо аномалия, шутит он. „Почему так? Сейчас уже быстро темнеет, и когда все уже освещается фонарями, на этой аллее стоит темень“, – спрашивает Александр. И предлагает исправить эту ситуацию.

На вопрос ответила Римма Алексеева, старший специалист по коммунальным вопросам Отдела коммунального хозяйства и строительства Департамента Городского хозяйства Нарвы.

„В данный момент в городе используется несколько систем, отвечающих за включение уличного освещения: это фотореле, астрономические часы и система управления уличным освещением Martem, – сообщила Алексеева. – На аллее Пяхклимяэ для включения освещения используются астрочасы, на проспекте Кангеласте и прилегающих районах – система Martem. И, по словам старшего специалиста департамента, принцип работы этих систем разный. Астрочасы автоматически включают и выключают уличное освещение в зависимости от времени восхода и заката солнца, но не учитывают погодные условия (облачно или ясно). В то время как система Martem включает и выключает освещение в зависимости от реальной освещенности окружающей среды.

„Поэтому иногда могут сложиться такие условия, когда одна система уже дала команду на включение освещения, а другая нет“, – объяснила Алексеева. По ее информации, обращение жителей передано в обслуживающую фирму. „Представители фирмы постараются оптимизировать работу разных систем, максимально приблизив время включения освещения“, – добавила Алексеева.