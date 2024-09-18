ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Вечером в небе над Нарвой появился странный след. Это происки российской разведки?

В среду около девяти часов вечера обеспокоенный читатель из Нарвы прислал в редакцию RusDelfi фото с вопросом, почему в небе над городом появился странный дымовой след: не пролетал ли над городом российский разведывательный самолет и не была ли это какая-то провокация со стороны РФ. RusDelfi обратился за комментарием в Департамент полиции и погранохраны.