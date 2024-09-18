18.09.2024, 22:03
ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Вечером в небе над Нарвой появился странный след. Это происки российской разведки?(9)
ФОТО: | Erakogu
В среду около девяти часов вечера обеспокоенный читатель из Нарвы прислал в редакцию RusDelfi фото с вопросом, почему в небе над городом появился странный дымовой след: не пролетал ли над городом российский разведывательный самолет и не была ли это какая-то провокация со стороны РФ. RusDelfi обратился за комментарием в Департамент полиции и погранохраны.
Пресс-секретарь департамента Бритта Сепп заверила, что речь идет скорее всего о конденсационном следе от обычного самолета.
Разведывательных летательных аппаратов над Ида-Вирумаа замечено не было.
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