Новости Ида-Вирумаа
18.09.2024, 22:03

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Вечером в небе над Нарвой появился странный след. Это происки российской разведки?

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Небо над Нарвой
Небо над Нарвой
ФОТО: фото читателя | Erakogu

В среду около девяти часов вечера обеспокоенный читатель из Нарвы прислал в редакцию RusDelfi фото с вопросом, почему в небе над городом появился странный дымовой след: не пролетал ли над городом российский разведывательный самолет и не была ли это какая-то провокация со стороны РФ. RusDelfi обратился за комментарием в Департамент полиции и погранохраны.

Пресс-секретарь департамента Бритта Сепп заверила, что речь идет скорее всего о конденсационном следе от обычного самолета.

Разведывательных летательных аппаратов над Ида-Вирумаа замечено не было.

Как возникает конденсационный след?

Такие следы от самолетов образуются, когда горячий водяной пар, который выбрасывает реактивный двигатель, охлаждается и конденсируется в атмосфере Земли. Температура и влажность атмосферы должны быть такими, чтобы могла возникнуть конденсация, то есть воздух должен быть холодным и влажным.

Конденсационный след появляется при полете самолета на высоте от 10 до 13 км в верхней тропосфере, где есть необходимые условия для его создания. Но эти условия постоянно меняются, потому самолеты оставляют такие следы не во время каждого полета.

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