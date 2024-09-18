ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (938-й день) | Россия будет готова к военному противостоянию с Европой через 6-8 лет, заявил будущий глава оборонного ведомства ЕС

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Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который разрешает заключать контракт на военную службу обвиняемым на этапе судопроизводства. Сейчас контракт с Минобороны могут заключать те, кто находится под следствием или уже осуждены. Одобренный Госдумой законопроект даст такое право и подсудимым.

Сайт Единого реестра воинского учета заработал в тестовом режиме в Сахалинской области, Республике Марий Эл и Рязанской области. Проверить наличие повесток могут жители этих регионов, у которых есть подтвержденная учетная запись на Госуслугах. В реестре, в частности, должны отражаться сведения о повестках в военкомат.

Основные новости к вечеру

„Российские войска пытались атаковать с флангов, но были остановлены, ситуация стабилизировалась. На подконтрольной ВСУ территории остаются несколько тысяч человек. В некоторых поселках — больше ста, в некоторых больше 200, в некоторых больше 500. От российских атак с конца августа погибли 23 мирных жителя, они умирают вместе с украинскими военными. Гражданским нельзя покидать территорию, потому что ситуация должна быть под нашим контролем, но они могут перемещаться внутри нее — собираться вместе, ходить в гости, копать картошку, работать в саду. Мы позволим им уйти на контролируемую РФ территорию, только если Москва и Киев договорятся через международные организации открыть коридор под надзором наблюдателей. Еженедельно администрация Сумской области дает средства на хлеб, ВСУ дают жителям воду, администрация предоставляет продовольственные пайки. Здесь ничего не работает — ни магазины, ни аптеки“.