ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (938-й день) | Россия будет готова к военному противостоянию с Европой через 6-8 лет, заявил будущий глава оборонного ведомства ЕС
Подводим итоги очередного дня войны.
Главное за ночь и утро
Торопец Тверской области атаковали украинские дроны, в результате падения обломков начался пожар, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. Телеграм-канал Astra со ссылкой на сообщения местных жителей пишет, что беспилотники атаковали склад с боеприпасами. В телеграм-канале правительства Тверской области появилось сообщение, в котором говорилось, что в Торопце объявлена частичная эвакуация населения с территории, „где ведет работу ПВО и локализуется пожар“. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал видео взрыва в городе Торопец, сопроводив его комментарием: „Демилитаризация России необходима для прекращения террора“.
Минобороны России отчиталось об уничтожении 54 украинских беспилотников. При этом Тверская область в сообщении ведомства не упоминается. По данным Минобороны, 27 дронов были сбиты над Курской областью, 16 — над Брянской, семь — над Смоленской, три — над Белгородской, один — над Орловской. В Курской области, как сообщил глава региона Алексей Смирнов, были также сбиты две украинские ракеты.
В Шебекино Белгородской области украинские беспилотники атаковали служебный автобус, ранены четыре мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших доставили в больницу.
Что произошло к 12:00
В Службе безопасности Украины заявили об атаке дронов на склад в Тверской области, где хранились ракеты для комплексов „Искандер“ и „Точка-У“, а также управляемые авиационные бомбы и артиллерийские боеприпасы. По данным источника украинских изданий в СБУ, после попадания беспилотников на складе началась детонация.
Российские войска в ночь на 18 сентября атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и беспилотниками „Шахед“; 46 дронов были сбиты, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Пять дронов были локационно потеряны, еще один вернулся в Россию. ПВО работала в Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Сумской и Полтавской областях.
В Кропивницком Кировоградской области один погибший в результате атаки, сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович. Ранения также получила 90-летняя женщина.
В Киеве СБУ пришла с обыском в Свято-Введенский мужской монастырь УПЦ МП, сообщает Hromadske со ссылкой на источник. По данным собеседника издания, обыск связан с подозрением в распространении российской пропаганды и поддержании агрессии против Украины.
В селе Муром Шебекинского городского округа в результате обстрела ВСУ ранены два мирных жителя, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. В пяти частных домах выбиты окна, в местном храме повреждены купол, фасад и остекление.
Главное к 17:00
В Тверской области в результате атаки украинских беспилотников госпитализированы 13 человек, сообщило РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.
Сайт Единого реестра воинского учета заработал в тестовом режиме в Сахалинской области, Республике Марий Эл и Рязанской области. Проверить наличие повесток могут жители этих регионов, у которых есть подтвержденная учетная запись на Госуслугах. В реестре, в частности, должны отражаться сведения о повестках в военкомат.
Следственный комитет задержал начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова по делу о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2023 году Путилов получил 10 миллионов рублей от индивидуального предпринимателя Чудинова — подрядчика Минобороны по ремонту и техническому обслуживанию военной автомобильной техники.
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который разрешает заключать контракт на военную службу обвиняемым на этапе судопроизводства. Сейчас контракт с Минобороны могут заключать те, кто находится под следствием или уже осуждены. Одобренный Госдумой законопроект даст такое право и подсудимым.
В Никополе умер 42-летний местный житель, пострадавший в результате ночной атаки российского беспилотника, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.
Основные новости к вечеру
Представитель комендатуры ВСУ Алексей Дмитрашковский заявил, что контрнаступление российской армии в Курской области остановлено. Вот краткий пересказ его интервью агентству Agence France-Presse.
„Российские войска пытались атаковать с флангов, но были остановлены, ситуация стабилизировалась. На подконтрольной ВСУ территории остаются несколько тысяч человек. В некоторых поселках — больше ста, в некоторых больше 200, в некоторых больше 500. От российских атак с конца августа погибли 23 мирных жителя, они умирают вместе с украинскими военными. Гражданским нельзя покидать территорию, потому что ситуация должна быть под нашим контролем, но они могут перемещаться внутри нее — собираться вместе, ходить в гости, копать картошку, работать в саду. Мы позволим им уйти на контролируемую РФ территорию, только если Москва и Киев договорятся через международные организации открыть коридор под надзором наблюдателей. Еженедельно администрация Сумской области дает средства на хлеб, ВСУ дают жителям воду, администрация предоставляет продовольственные пайки. Здесь ничего не работает — ни магазины, ни аптеки“.
Проект „Схемы“ опубликовал спутниковые снимки компании Planet Labs, на которых запечатлены последствия атаки дронов по складу с боеприпасами в городе Торопец Тверской области. Фотографии сделаны в 11:30 18 сентября. На снимках, отмечают журналисты, различимо масштабное задымление на территории воинской части № 11777, которая отвечает за склад Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Ответственность за атаку взяли на себя украинские спецслужбы.
Владимир Зеленский в вечернем обращении поблагодарил „воинов, обеспечивших дальнобойность“. „Очень важный результат есть за прошедшую ночь на территории России, и именно такие вещи ослабляют врага. Я благодарю всех, кто вовлечен. Такая меткость, что вдохновляет. Наши специальные службы: Служба безопасности, ГУР, Силы специальных операций — спасибо!“ — сказал президент Украины.
Россия будет готова к военному противостоянию с Европой через 6-8 лет, заявил будущий глава оборонного ведомства ЕС
Литовский политик Андрюс Кубилюс, который в новом составе Еврокомиссии займет должность комиссара по вопросам обороны, заявил, что ЕС должен поднять оборонные расходы, поскольку Россия будет готова к военному противостоянию с Евросоюзом в течение шести-восьми лет.
В интервью агентству Reuters Кубилюс сказал, что с тезисом о реальности нападения России на ЕС согласны министры обороны Евросоюза и руководство НАТО.
„Министры обороны и генералы НАТО соглашаются, что Владимир Путин может быть готов к конфликту с НАТО и ЕС через шесть-восемь лет, заявил Кубилюс. — Если мы относимся к этим оценкам всерьез, то нам пора как следует подготовиться, и времени осталось немного. Это означает, что нам нужны быстрые решения и амбициозные решения“.
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