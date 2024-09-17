ВИДЕО | В Ливане у тысяч членов „Хезболлах“ массово взорвались пейджеры

В Ливане массово взорвались пейджеры, которыми пользовались бойцы террористической организации „Хезболлах“. В результате инцидента по всей стране пострадали по меньше мере 2800 человек, как минимум 8 погибли, сообщило во вторник, 17 сентября, министерство здравоохранения Ливана.

Сообщается, что в числе погибших были два бойца, среди которых был сын одного из лидеров „Хезболлах“, а также 10-летняя девочка. Одним из пострадавших стал посол Ирана в Бейруте, сообщило иранское агентство Fars.

По словам трех анонимных источников агентства Reuters, все взорвавшиеся пейджеры были последней модели. А радикальное исламистское движение начало использовать их в течение последних нескольких месяцев.

Официальный Бейрут и представители движения „Хезболлах“ возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Террористы пообещали, что государство понесет „заслуженное наказание“ за содеянное. Израильская сторона пока не комментировала произошедшее.

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Шансы на дипломатическое урегулирование с „Хезболлах“ сокращаются в связи с почти ежедневными столкновениями на границе с Ливаном. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант по итогам встречи с заместителем помощника президента США и старшим советником Госдепартамента по энергетической безопасности Эймосом Хокстином в понедельник, 16 сентября.

„Возможность соглашения сокращается, поскольку „Хезболлах“ продолжает связывать себя с ХАМАС и отказывается прекратить конфликт“, - заявил министр, говоря о радикальном ливанском шиитском движении и палестинских радикальных исламистах.

По словам Галанта, на северной границе Израиля, десятки тысяч израильтян не могут вернуться в свои дома. Единственная возможность для обеспечения их безопасности - крупная военная операция, подчеркнул министр.

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