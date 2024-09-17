ФОТО и ВИДЕО | „Историческое соглашение". Министры объявили, каким будет налог на безопасность

Кристен Михал сообщил, что налог на безопасность было решено внедрить в таком виде, в каком об этом договорились в коалиционном договоре. То есть он будет состоять из налога с оборота, подоходного налога и налога с прибыли предприятий в размере 2%. Министр отметил, что решение было непростым. Более подробная информация и законопроекты, касающиеся налогов, будут представлены на следующей неделе.

По словам премьер-министра, объем сокращений на ближайшие годы составил около миллиарда евро. Это больше, чем озвучивалось на коалиционных переговорах. Пенсии, сфера безопасности (в том числе зарплаты полицейских и спасателей) урезаться не будут. Также сокращения не коснутся учителей.

Силы обороны получат дополнительно 1,6 миллиарда евро на закупку боеприпасов. Закупки будут производится в течение нескольких лет. Всего Эстония в течение десяти лет закупит боеприпасов на четыре миллиарда евро.

„Этот налог — последствие того, что происходит по соседству с нами, то есть российской агрессии и войны в Украине“, — отметил министр и добавил, что точные детали обнародует Министерство финансов. Он сказал, что теперь „налоговый фестиваль“ закончится. Новых налогов до выборов 2027 года нынешнее правительство вводить не намерено и провозглашает „налоговый мир“.

Ляэнеметс в свою очередь выразил удовлетворение тем фактом, что под урезания не попали, например, пенсии, которые продолжат расти. В 2026 году появится возможность для увеличения зарплат учителям, спасателям, полицейским.

Министр выразил надежду, что работодатели и правительство достигнут договоренности и минимальная зарплата вырастет до уровня половины от средней по стране.

„Относительно налогов мы договорились точно о том же, о чем договорились в коалиционном договоре. Это историческое соглашение в том смысле, что не только обычная эстонская семья внесет свой вклад в расходы на оборону государства, но и более зажиточная часть населения в виде налога на прибыль предприятий будет вносить свой солидарный вклад“, — сказал Лаяэнеметс.