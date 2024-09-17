17.09.2024, 07:47
„Перед уходом сделал порноснимки, чтобы продать за 20 копеек“. Правда ли, что малолетний убийца, приговоренный к смерти в СССР, был казнен эстонским палачом?
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Действительно ли один из самых жестоких в советской криминальной истории преступников имеет связи с Латвией и даже Эстонией? Был ли малолетний убийца казнен эстонским палачом? Delfi узнал подробности.
Этим летом в латвийской прессе появилась серия историй, которые можно резюмировать так: „Единственный ребенок, приговоренный к смертной казни в Советском Союзе, был латышом“. Эти истории дошли до русскоязычных изданий в Эстонии через русскоязычные издания в Латвии, а главный герой у них один: ленинградский уличный мальчишка Аркадий Нейланд, которому в январе 1964 года исполнилось 15 лет. Он был уверен, что за убийства ему ничего не будет, ведь несовершеннолетним не грозит смертная казнь.
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