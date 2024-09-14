ФОТО | Михаил Кылварт на совете уполномоченных Центристской партии: слова правительства расходятся с действиями

„Коалиция подчеркивает, что налог на безопасность необходим для закупки боеприпасов. Безусловно, запасы боеприпасов, необходимо пополнить, однако правительство не дает гарантий, что поступления налога на безопасность будут использованы в обозначенных целях. На самом деле, налоговые поступления пойдут на латание дыр в бюджете. По сути, это всего лишь очередное повышение налогов, которое продавливают, играя на чувстве патриотизма“, - сказал Кылварт.

По словам Кылварта, правительство пытается спасти свою репутацию в глазах бизнеса, но делает это лицемерным способом. „С одной стороны, говорят об инвестиционной поддержке в размере 160 миллионов евро, однако при этом умалчивают о том, что обложение налогом прибыли предприятий заберет у них 200 миллионов евро. „Предприниматели не попадутся в эту ловушку, если будут понимать, что в дальнейшем налоговая нагрузка негативно скажется на их деятельности“, - пояснил лидер центристов.

Кылварт добавил, что не соответствуют действительности заявления представителей коалиции о том, что у Центристской партии, критикующей правительство, нет альтернативных предложений. „На этой неделе парламентская фракция центристов подала в производство Рийгикогу законопроект о введении налога на прибыль банков, благодаря которому государственный бюджет можно было бы пополнить примерно на 500 миллионов евро в год, что в два раза больше, чем составят поступления автоналога. Если ввести налог на прибыль крупных корпораций и ступенчатый подоходный налог, то состояние госбюджета стало бы значительно лучше. Я также считаю, что для крупных инвестиций не стоит бояться брать кредиты“, - сказал он.

По оценке Кылварта, заявления социал-демократов о том, что они являются единственной левоцентристской политической силой в Эстонии, не стоит воспринимать всерьез. „Разве левоцентристская партия поддержала бы введение автоналога, четырехкратное увеличение платы за посещение врача-специалиста и урезание детских пособий?“ - подчеркнул он.

„Социал-демократы воплощают в жизнь налоговую политику реформистов, приправляя ее собственными идеями, не более того“, - отметил Кылварт. – С их стороны это всего лишь спектакль. Хорошим примером является опубликованый Танелем Кийком в конце мая пост в соцсетях, в котором он заявил, что социал-демократы не поддерживают навязанные Департаменту социального обеспечения сокращения, однако вскоре после этого он проголосовал за принятие дополнительного бюджета. Похожую схему можно наблюдать и в случае с Таллиннской больницей - от слов к действиям так и не перешли“.