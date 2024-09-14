„Я просто хотела съездить в отпуск“. Женщина внезапно обнаружила, что влезла в „быстрые“ кредиты из-за мошенников(10)
„Я живу довольно скромно, так было всегда, – начинает свой рассказ Анна (50). – У меня стабильная работа, нормальные коллеги, в целом спокойная жизнь. Когда вечером прихожу домой, то просто отдыхаю, потому что все мои рабочие дела остаются на работе. Но раз в пару лет я стараюсь съездить в отпуск в теплую страну“.
Анна работает продавцом в обувном магазине в одном из городов Харьюмаа, пишет „МК Эстония“.
„Периодически я вижу в социальных сетях фотографии знакомых из путешествий, и всегда им немного завидую, – делится женщина. – Мне тоже хочется поехать к морю, хотя я и понимаю, что во многих из этих мест я не побываю никогда. По мере сил я стараюсь откладывать деньги, потихоньку копить на путевку, но в этом году после праздников из отложенных денег у меня осталось только около 250 евро“.
Как из 200 евро сделать 20 000?
Анна рассказывает, что однажды вечером она увидела в социальных сетях рекламу. На фото дама примерно ее лет безмятежно загорала у синего моря, и красовался слоган: „Хотите приумножить свои сбережения?“
Под рекламой также было фото одного довольно известного человека из Эстонии – он рассказывал, как решился вложить свои деньги и хорошо заработал, давал советы по инвестированию.
В частности, мужчина писал, что, вложив всего пару сотен евро, он быстро заработал несколько десятков тысяч!
„Я никогда не вникала в тему инвестирования – что-то где-то слышала, конечно, но все это казалось мне слишком сложным, – рассказывает Анна. – А в рекламе обещали, что на деле это – довольно просто, поэтому я решилась оставить на странице свои контакты“.
Уже на следующий день ей позвонила милая девушка, которая представилась Юлией и сообщила, что она – консультант и готова помочь Анне сделать первые шаги в инвестировании.
„Для начала она попросила меня открыть веб-страницу, на которой были какие-то графики, которые доказывали ее слова о том, что „прибыльность криптовалюты достигла исторического максимума“, – вспоминает Анна. – Она хоть и говорила по-русски, однако использовала столько финансовых терминов, что я не до конца ее понимала. Но ее слова звучали очень профессионально и уверенно. Юлия сказала, что она сама, все ее знакомые, мама и даже тот человек из рекламы на странице с легкостью научились пользоваться этой платформой и зарабатывать через нее реальные деньги. И что, если я хочу приумножить свои накопления, сейчас – самое время начать покупать криптовалюту, потому что именно сейчас цены растут, и получится быстро заработать на разнице. И больше всего меня поразили слова: „За несколько дней вы сможете удвоить свой первоначальный взнос!““
Юлия посоветовала начать с небольшой суммы. „Я спросила, хватит ли для начала моих 250 евро, – вспоминает Анна. – На что она ответила, что это – как раз подходящая сумма, чтобы увидеть первые результаты. Я даже удивилась, что так можно – это же совсем не большой стартовый капитал. Следуя ее указаниям, я скачала на компьютер программу и зарегистрировалась „на бирже“. Юлия подтвердила, что никакого договора подписывать не нужно, поскольку она как представитель фирмы прямо сейчас общается со мной по телефону. Я перевела на свой счет в их системе 250 евро, и мы договорились, что через неделю она перезвонит и расскажет, как там дела с моими инвестициями“.
Как на дрожжах
Через неделю Юлия снова позвонила. И когда Анна снова открыла программу, то увидела, что за это время стоимость ее инвестиций выросла до 400 евро.
„Я очень обрадовалась, хоть и было немного сложно в это поверить, – вспоминает женщина, – но Юлия порадовалась вместе со мной и поздравила меня с первым заработком. Она спросила, не хочу ли я увеличить сумму инвестиций – ведь тогда прибыль будет расти еще быстрее. Когда я сказала, что у меня больше нет свободных денег, она посоветовала занять на короткий срок у кого-нибудь из знакомых – мол, я же своими глазами вижу, что криптовалюта только растет, любая сумма запросто удваивается, и я смогу быстро и без проблем вернуть одолженное“.
Анна послушалась и попросила у подруги 100 евро в долг. А когда снова поговорила с Юлией, то увидела, что на ее счету – уже не 500, а 1000 евро!
„Графики по-прежнему ползли вверх, и я решила обратиться теперь уже к другой знакомой, – вспоминает Анна. – Она неплохо получает, ее муж тоже хорошо зарабатывает, и она смогла срочно одолжить мне 2000 евро. Я сказала ей, что мне срочно нужно сделать два зуба. Потом я заняла у нее еще 1500 евро под тем же предлогом“.
С Юлией они продолжали общаться еженедельно – та сказала, что всегда будет звонить Анне сама.
„То, что я видела на этой торговой площадке, вызывало во мне все больше азарта, – вздыхает женщина. – Да, сначала я мечтала о том, как заработаю на классный отпуск, но деньги росли прямо на глазах, и я стала думать о том, что их хватит не только на отпуск, но и еще на что-нибудь классное. В итоге я даже взяла SMS-кредит на 4200 евро. По моим расчетам, все это должно было быстро окупиться после того, как я выведу деньги с криптовалютного счета. Я чувствовала, что наконец-то достигла успеха!“
Осталась с кучей долгов
„Когда через несколько недель я увидела, что сумма на моем счету – уже 20 000 евро, я решила, что пока хватит – неизвестно, сколько еще продержится такой высокий курс, и лучше будет забрать деньги, пока не поздно, – говорит Анна. – Когда Юлия позвонила мне, я сообщила ей, что хочу снять деньги со счета. Она сказала, что для этого мне надо оплатить комиссию. Я перевела 470 евро, но, по ее словам, этого было мало, ведь сумма – довольно большая, и все банки всегда берут комиссию, но она пообещала все уладить, и заверила, что через пару часов мне переведут мои 20 000 евро“.
Но ни через два часа, ни потом денег Анна не получила, и консультант, раньше всегда звонившая в условленное время, больше ей так и не позвонила.
„Я пробовала ей позвонить сама, но номер оказался недоступен, даже гудки не шли, – описывает весь свой ужас Анна. – А потом я больше не смогла зайти на свой счет! Сначала я просто растерялась, потом подумала, что, может, действительно, зря я паникую, может быть, на то, чтобы перевести большую сумму, действительно нужно больше времени. Позже, когда я уже ехала с работы домой, мне поступил звонок с незнакомого номера. Мужчина, представившийся следователем, сказал, что мои деньги находятся на промежуточном счете, к которому у него есть доступ. И если я хочу их получить, то он готов их перевести, но возьмет за услугу 550 евро. И я их ему перевела…“
Она добавляет: „Сейчас я понимаю, что меня поймали на моем страхе лишиться денег, и использовали последнюю возможность выманить у меня что-то еще. К тому моменту, как я пришла домой, не отвечал уже и номер „следователя“, а потом я увидела, что и та страница в интернете, где мелькали все эти графики, уже не открывается. Я пошла в полицию. Там мне сказали, что я стала жертвой мошенников, и это – стандартная схема инвестиционного мошенничества. Так как у меня не было никакого договора, то и доказательств обмана я представить не могла – у меня были только пара неработающих номеров и адрес несуществующей страницы в интернете. В итоге эти деньги просто пропали, и мне остались только долги – и я не представляю, как буду с ними расплачиваться“.
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