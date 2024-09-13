Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в новых дебатах с Камалой Харрис

„Третьих дебатов не будет!“ — написал он капслоком в своей соцсети Truth Social.

Трамп провел первые дебаты в июне против Джо Байдена, ставшие провальными для президента США.

Вторые предвыборные дебаты Трампа — против Камалы Харрис — состоялись на этой неделе в Филадельфии.

Многие политические эксперты отмечали, что Харрис выступила лучше, хотя Трамп считает, что победил он.

„Опросы четко показали, что я одержал победу в проведенных во вторник вечером дебатах c товарищем Камалой Харрис, радикально левым кандидатом от демократов, и она немедленно призвала ко вторым дебатам“, — написал Трамп.

„Когда боксер проигрывает бой, первые слова из его уст — „Я хочу реванша““, — добавил Трамп, сравнив Харрис с проигравшим боксером.

По словам кандидата от Республиканской партии, все „проблемы, созданные Камалой и Джо [Байденом], очень подробно обсуждались“ во время его первых дебатов с Байденом в июне, а затем во время вторых дебатов с Харрис, поэтому „третьих дебатов не будет“.

В четверг оба кандидата впервые после своей встречи на дебатах провели предвыборные митинги в ключевых штатах.

Камала Харрис провела два митинга в Северной Каролине, а Трамп выступил перед избирателями в Аризоне.

На одном из митингов в Шарлотте Харрис сказала, что они с Трампом „обязаны избирателям провести еще одни дебаты“.

Кампания Харрис призвала провести вторые дебаты сразу после Филадельфии, заявив, что избиратели „должны увидеть выбор, с которым они столкнутся у избирательной урны: двигаться вперед с Камалой Харрис или идти назад с Трампом“.

Выступая после дебатов, различные представители кампании Трампа говорили, что, по их мнению, Трамп будет рад еще одним дебатам.

На митинге в Аризоне экс-президент снова повторил аналогию с матчем-реваншем, заявив, что Харрис хочет повторных дебатов только потому, что „проиграла бой“.

„Поскольку мы провели два раунда дебатов, и они прошли успешно, третьих дебатов не будет“, — сказал он.