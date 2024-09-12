„Вторжение в адвокатскую тайну“. Во Владимирской области начался суд над бывшими защитниками Навального

Адвокат Андрей Гривцов, защищающий Вадима Кобзева, сказал Би-би-си, что в деле допущены серьезные процессуальные нарушения. Во-первых, „следствие должно было установить, где именно и с какой целью адвокаты якобы вступили в экстремистское сообщество, но эти обстоятельства остались „неустановленными““, объяснил Би-би-си Гривцов. Это, по его словам, в принципе не позволяет определить подсудность дела конкретному суду.

„Экстремистским сообществом“ власти России считали Навального и его соратников. По этому делу Алексей Навальный в начале августа 2023 года был приговорен к 19 годам колонии особого режима. Процесс по „экстремистскому“ делу был засекречен. Колония особого режима „Полярный волк“ для Навального была найдена за Полярным кругом в поселке Харп на Ямале, где 16 февраля он погиб. Соратники Навального считают, что он был убит.

Соратники политика со ссылкой на материалы уголовного дела в отношении адвокатов рассказывали, что, по версии следствия, обмен сообщениями происходил путем „устной передачи“ между Навальным и соратниками, а также путем „получения от них и передачи Навальному и обратно писем и другой корреспонденции, с использованием для этого различных каналов связи, в том числе электронных почтовых сервисов“. Тем самым, как считает следствие, Навальный „продолжил осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества“, а адвокаты вошли в его состав.

Теперь Кобзев (защищавший Навального с 2011 года до своего ареста), а также Сергунин и Липцер (недолго участвовавшие в защите политика, когда он сидел в колонии в Покрове), сами оказались на скамье подсудимых. Их обвиняют в участии в экстремистском сообществе — часть 2 статьи 282.1 УК РФ. По этой статье им грозит до шести лет лишения свободы.

Петушинский районный суд Владимирской области, в котором сегодня началось рассмотрение дела адвокатов Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера, находится около ИК-2 в Покрове, куда оппозиционный политик Алексей Навальный был отправлен отбывать свой первый срок сразу после возвращения в Россию в 2021 году.

Гривцов также считает, что в деле не доказано само наличие состава „экстремистского“ преступления — вступления его коллег в „экстремистское сообщество“ с целью совершения или планирования экстремистского преступления. „Участием в экстремистском сообществе не может быть признан обмен любой информацией между предполагаемым лидером и членами этого сообщества — для этого нужно доказать, что конкретная информация была напрямую связана с экстремистской деятельностью. При этом даже политические заявления не могут расцениваться как экстремистские“, — считает защитник.

Наконец, наиболее вопиющим нарушением, по словам Гривцова, является вторжение в адвокатскую тайну, поскольку все обвинение построено на материалах общения между Навальным и его защитниками. Полученные таким образом доказательства защитник Вадима Кобзева считает недопустимыми.

Защита настаивает, что адвокаты Навального оказывали ему „юридическую помощь, а не занимались никакой политической деятельностью“.

Заседание суда по делу адвокатов будет открытым. По прогнозу Гривцова, процесс над его коллегами может продлиться несколько месяцев.

Как развивалось экстремистское дело

Так называемое „экстремистское дело“ в отношении Алексея Навального появилось летом 2023 года и стало для него третьим. Его обвинили по семи статьям УК РФ, самая тяжелая из которых — о создании экстремистского сообщества.

Помимо этого, оппозиционера обвинили в призывах к экстремизму, участии в экстремистской деятельности, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, вовлечении подростков в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.

А уже в начале октября 2023 года правоохранительные органы пришли с обысками к адвокатам политика — Вадиму Кобзеву, Игорю Сергунину и Алексею Липцеру. Обыски тогда прошли и в московской адвокатской коллегии „Далет“, в ней состоят Игорь Сергунин и Алексей Липцер. После этого все трое были задержаны и арестованы.