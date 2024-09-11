Фонд антидопинга и спортивной этики: мама фигуристки должна посмотреть в зеркало, так как она сама создает эти проблемы

Комментарий Ремо Перли: „Эмелие и Елена Ринне приезжали к нам несколько раз подряд в мае этого года. У них было много претензий, особенно к клубу, который не давал им тренироваться и получать ледовое время. После этих жалоб я сам общался и с тренером, и с клубом, разговаривал и с другими тренерами.