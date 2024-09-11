Таллинн наградил спортсменов, успешно выступивших на чемпионатах Европы и мира

Мэр Таллинна Евгений Осиновский подчеркнул при вручении наград, что Таллинн высоко ценит достижения своих спортсменов, которые поднимают престиж города и страны на международном уровне. „Преданность и целеустремленность этих спортсменов служат примером для всех нас. Также мы хотим поблагодарить тренеров, которые поддерживали и направляли их на пути к успеху“, – сказал Осиновский.

Стефан Аранд, завоевавший золотую медаль на чемпионате мира по водно-моторному спорту, получил премию в размере 2800 евро, а его тренер Айвар Аранд – 1200 евро.

Маттиас Сийманн, также завоевавший золотую медаль на чемпионате мира по водно-моторному спорту, получил премию в размере 2800 евро, а его тренер Меэлис Сийманн – 1200 евро.

Энели Ефимова, завоевавшая золотую медаль на чемпионате Европы по плаванию, получила премию в размере 4000 евро, а ее тренер Генри Хейн – 2000 евро.

Ирина Эмбрих, завоевавшая золотую медаль на чемпионате Европы по фехтованию, получила премию в размере 4000 евро, а ее тренеры Кайдо Кааберма и Самуил Каминский получили по 1000 евро каждый.

Таллинн отмечает высокие спортивные достижения таллиннских спортсменов и их тренеров на Олимпийских играх, чемпионатах мира, чемпионатах Европы и Европейских играх.

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