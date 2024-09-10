Полиция ищет возможных жертв мужчины, подозреваемого в сексуальных домогательствах

В июне в полицию поступила информация о том, что изображенный на фотографии мужчина вел себя непристойно в отношении несовершеннолетних девочек в спа-центрах с общими раздевалками.

На данный момент полиция установила по всей Эстонии восемь потерпевших, но стиль поведения мужчины дает основание полагать, что жертв может быть и больше.

Поэтому полиция просит всех, кто в последние годы видел в спа-центрах или в других местах непристойно ведущего себя мужчину, обязательно сообщить об этом по телефону 612 5854 или по электронной почте на адрес angelyca.vaerand@politsei.ee.

„Мы также просим родителей, чьи дети самостоятельно посещали спа-центры, по возможности показать им фотографию мужчины и спросить, видели ли они его. Сами дети могут быть недостаточно смелыми, чтобы рассказать о случившемся, или могут не не знать, что непристойное поведение запрещено. Для полиции дети и совершенные против них сексуальные преступления являются приоритетом, поэтому мы просим всех, кто оказался жертвой мужчины, сообщить об этом при первой возможности“, - призвала следователь по особым делам группы по защите детей и борьбе с сексуальными преступлениями Департамента полиции и погранохраны Ангелика Ваэранд.

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