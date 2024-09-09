Дым от лесных пожаров в Украине достиг Эстонии

Сегодня в 14:58 в Центр тревоги поступило первое сообщение о дымке, замеченной в воздухе над деревней Сару в волости Рыуге. Пожарные из Мынисте выехали на место для проверки, но не обнаружили очагов возгорания. Однако на юго-востоке была видна большая серая воздушная масса.

Похожий вызов поступил из деревни Канакюла в волости Саарде, Пярнумаа. Вероятно, это дым от лесных пожаров на территории Украины, который был принесён ветром с юго-востока и достиг Эстонии.

Департамент окружающей среды активно измеряет и мониторит качество воздуха по всей стране. Пока не зафиксировано серьёзного ухудшения показателей, а также нет признаков повышения радиационной опасности. Хотя характерный запах дыма может вызывать дискомфорт, угрозы для здоровья он не представляет.

Спасательный департамент рекомендует, если вы заметите дымку, сначала убедиться, что это не дымка, принесённая от пожаров из-за границы. В случае сомнения - звоните по номеру экстренной помощи 112.

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