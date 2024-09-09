ФОТО | В Чернобыльских радиоактивных лесах бушует пожар: задействованы 400 спасателей

„На Киевщине продолжается ликвидация пожара на открытой территории. Сейчас на месте работают 399 спасателей, 103 единицы техники от ГСЧС, привлеченных из разных уголков Украины, а также 17 единиц техники от лесного хозяйства.

Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется на новые участки“, - говорится в сообщении ГСЧС.

Также сообщается, что к ликвидации пожара привлекли 5 единиц тяжелой инженерной техники для создания минерализованных полос – работают бульдозеры, тракторы и тяжелые тягачи.

Как уточнила в комментарии УП спикер ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан, горит снова в Чернобыльской зоне.

„Да, это новый очаг возгорания в Чернобыльской зоне. Несколько дней назад там уже был пожар. Тот очаг потушили. Это уже новый очаг в другом месте. Ликвидация продолжается вторые сутки“, – пояснила Рубан.

Леса в Чернобыльской зоне продолжают сохранять повышенный уровень радиации после аварии на ЧАЭС в 1986 году. Радиоактивные вещества осели в почве и растительности, и их высвобождение при пожарах представляет опасность для окружающей среды и людей. Тушение таких пожаров требует особых мер предосторожности, так как дым может разносить радиоактивные частицы на большие расстояния.

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