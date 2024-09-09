Синнер выиграл US Open. Это вторая крупная победа итальянца с начала года

Финальная встреча прошла в воскресенье в Нью-Йорке и завершилась со счетом 6:3, 6:4, 7:5 в пользу итальянца, пишет Русская служба Би-би-си.

Для 23-летнего Синнера, который выиграл свой первый турнир Большого шлема в Австралии в январе, победа на US Open стала 55-й по счету в сезоне, а титул — шестым в карьере.

„Этот титул значит так много для меня, — сказал Синнер, который прибыл в Нью-Йорк после того, как в марте провалил два теста на допинг, но избежал дисквалификации. — Этот период моей карьеры был непростым, но меня поддерживают моя команда и семья“.

Победу итальянец посвятил своей тете.

„Моя тетя не очень хорошо себя чувствует, и я не знаю, как долго она еще будет в моей жизни. Здорово, что я все еще могу разделить с ней эти моменты. Она была и остается важным человеком в моей жизни“, — сказал он.