Канепи вылетела из топ-1000 рейтинга WTA

В его обновленной версии, опубликованной 9 сентября, Кайя Канепи опустилась сразу на 685 мест и занимает теперь 1263-ю строчку. Такой резкий спад обусловлен тем, что 39-летняя спортсменка не сумела защитить рейтинговые очки, заработанные в 2023 году на Открытом чемпионате США. В прошлом году Канепи дошла в Нью-Йорке до второго круга, а в этом в соревнованиях не участвовала - из-за низкого рейтинга она не попала даже в квалификацию, пишет Rus.err.ee.