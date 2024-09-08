СЕЙЧАС | Лига наций: сборная Эстонии по футболу проигрывает в гостях Швеции (0:3)

Сборная Швеции мощно начала матч, создав несколько опасных моментов у ворот Эстонии за первые семь минут. Эстонской команде, в свою очередь, не удавалось удерживать мяч и организовать осмысленные атаки. На 21-й минуте Эстония подала опасный кросс с правого фланга, но Синявский, вырвавшись к воротам, не сумел как следует пробить с шести метров — удар получился слабым. Швеция тут же организовала контратаку, завершившуюся дальним ударом Александра Исака, который пробил мимо ворот, однако удар выглядел довольно обнадеживающе.

На 27-й минуте Александр Исак попал в штангу, а спустя три минуты хозяева вышли вперед. Неудачный удар Антона Салетроса в одно касание привел мяч к Кену Семе, чей удар с шести метров заблокировал Карл Якоб Хейн. Однако мяч остался свободным перед воротами, и Виктор Дьёкереш, оставшийся без опеки, спокойно отправил его в сетку. Концовка первого тайма сложилась неудачно для сборной Эстонии. На 40-й минуте Александр Исак увеличил счет до 2:0, а через четыре минуты Деян Кулусевски пробил головой. Карл Якоб Хейн сумел отразить удар, но мяч остался перед воротами, и Виктор Гёкерес добил его в пустые ворота, доведя счет до 3:0.

Стартовые составы:

Турнирная таблица:

До матча:

Для обеих команд это будет второй матч в турнире. Эстония в первом матче уступила Словакии дома со счетом 0:1, а Швеция на выезде обыграла Азербайджан со счетом 3:1.

Главный тренер сборной Эстонии Юрген Хенн отметил, что матч со Словакией был физически и эмоционально сложным для игроков, поэтому, скорее всего, в стартовом составе будут некоторые изменения. На вопрос, будет ли одно, два или максимум три изменения, он ответил, что так и можно написать. Однако, по его словам, самым важным фактором перед предстоящей встречей со Швецией является психологическая готовность команды.