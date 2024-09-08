СЕГОДНЯ | Лига наций: сборная Эстонии по футболу сыграет в гостях со Швецией

Для обеих команд это будет второй матч в турнире. Эстония в первом матче уступила Словакии дома со счетом 0:1, а Швеция на выезде обыграла Азербайджан со счетом 3:1.

Главный тренер сборной Эстонии Юрген Хенн отметил, что матч со Словакией был физически и эмоционально сложным для игроков, поэтому, скорее всего, в стартовом составе будут некоторые изменения. На вопрос, будет ли одно, два или максимум три изменения, он ответил, что так и можно написать. Однако, по его словам, самым важным фактором перед предстоящей встречей со Швецией является психологическая готовность команды.

Главный тренер отметил, что игра в четверг была тяжелой и отняла много сил у игроков. Он подчеркнул, что для команды уже один матч в таком высоком темпе — это серьезное испытание, а теперь предстоит пройти еще одно. По его словам, команда готова, но потребуется провести несколько замен, выбрав подходящих игроков. Особое внимание он уделил ментальной и психологической готовности к предстоящей встрече.

Швеция — хорошо знакомый соперник для Эстонии. В прошлом году команды встречались дважды: в сентябре шведы разгромили эстонцев в Таллинне со счетом 5:0, а в ноябре выиграли у себя дома (2:0) в отборочном матче чемпионата Европы. С тех пор в сборной Швеции произошли изменения — новым главным тренером стал легендарный датский футболист Йон Даль Томассон.

В сегодняшнем матче сборная Швеции будет вынуждена обойтись без нескольких ключевых игроков. В составе отсутствуют капитан Виктор Линделёф („Манчестер Юнайтед“), основной вратарь Робин Ольсен („Астон Вилла“), полузащитник Эмиль Форсберг („Нью-Йорк Ред Буллз“), а также недавно выбывший защитник Эмиль Крафт („Ньюкасл Юнайтед“).

В отсутствие вышеперечисленных игроков Швеция будет делать ставку на своих звезд в атакующей линии. Основные надежды возлагаются на Деяна Кулусевского („Тоттенхэм“), Александра Исака („Ньюкасл Юнайтед“) и Виктора Дьёкереша („Спортинг“).

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