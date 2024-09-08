08.09.2024, 10:00
ФОТО | Стартовал Таллиннский марафон, тысячи бегунов стремятся попасть на подиум(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
На Таллиннском марафоне Swedbank, крупнейшем международном спортивном мероприятии Эстонии, старт главного события, или Таллиннского марафона, был дан сегодня в 9:00 утра.
На марафонской дистанции прошлогоднее первое место защищает кенийский бегун на длинные дистанции Сэмми Киген Корир (личный рекорд 2:08.05). Претендентами на победу также являются его соотечественники Эдвин Коэч (личный рекорд 2:07.13), Юлиус Кипроно Тарус (2:07.35), Самвел Кипту (2:09.58), Ишмаэль Челанга Калале (2:10.31) и Элвис Чебор Табарач (2:12.22) и победа Гелето Бареча Толоса из Эфиопии (2:08.27).
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