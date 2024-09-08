ФОТО | Стартовал Таллиннский марафон, тысячи бегунов стремятся попасть на подиум

На марафонской дистанции прошлогоднее первое место защищает кенийский бегун на длинные дистанции Сэмми Киген Корир (личный рекорд 2:08.05). Претендентами на победу также являются его соотечественники Эдвин Коэч (личный рекорд 2:07.13), Юлиус Кипроно Тарус (2:07.35), Самвел Кипту (2:09.58), Ишмаэль Челанга Калале (2:10.31) и Элвис Чебор Табарач (2:12.22) и победа Гелето Бареча Толоса из Эфиопии (2:08.27).

Вполне возможно, что и эстонские бегуны на этот раз достигнут отличного результата, ведь наш лучший бегун на длинные дистанции последних лет Тийдрек Нурме из академического спортивного клуба Тартуского университета, участвовавший в трех Олимпийских играх и установивший 15 эстонских рекордов в различных дисциплинах, побежит свой первый марафон на эстонской земле со вторым результатом по личным рекордам (2:10.02).