Легенда „Ливерпуля“ Рон Йейтс умер в возрасте 86 лет
Бывший капитан „Ливерпуля“ Рон Йейтс скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщается на сайте английского футбольного клуба.
В последние годы Йейтс страдал от болезни Альцгеймера.Йейтс играл в „Ливерпуле“ с 1961 по 1971 год. За команду он провел 454 матча, из которых более чем в 400 играх исполнял роль капитана.
В истории „Ливерпуля“ больше матчей в качестве капитана провел только Стивен Джеррард.
В составе „Ливерпуля“ Йейтс стал двукратным чемпионом Англии (1963/64, 1965/66), выиграл Кубок (1964/65) и три Суперкубка (1964, 1965, 1966) страны.
Карьеру защитник завершил в 1977 году. В 1986-м Йейтс вернулся в „Ливерпуль“ в качестве главного скаута и проработал там до 2006 года.
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