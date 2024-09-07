Министр обороны США: Украина способна бить вглубь РФ и без американского оружия

США не одобрили просьбу Владимира Зеленского разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать американское оружие для ударов по военным объектам в глубине тыла РФ. „Я не верю, что одна конкретная возможность будет иметь решающее значение“, - заявил в кулуарах заседания контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии в пятницу, 6 сентября министр обороны США Ллойд Остин.

По его словам, текущая ситуация среди прочего показала, что Россия уже отвела свои самолеты, используемые для нанесения авиаударов по Украине, из зоны действия американских дальнобойных ракет ATACMS, которые применяет Киев.

В то же время Остин уклонился от ответа на вопрос об использовании ракет ATACMS для ударов по другим стратегическим целям в глубине РФ. У Украины имеется множество способов атаковать подобные цели, в том числе с помощью беспилотников, сказал глава минобороны США. „Думаю, что в обозримом будущем мы продолжим концентрироваться на оказании помощи Украине в эффективной защите ее территории“, - резюмировал он.

США предоставят Украине военную помощь еще на 250 млн долларов

В ходе заседания в формате Рамштайн Остин объявил о выделении Украине дополнительного пакета военной помощи от США. Это подтвердил и Пентагон. Согласно пресс-релизу американского оборонного ведомства, Киев получит от Вашингтона ракеты Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155-мм и 105-мм, противотанковые системы Javelin и AT-4, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры M113, патрульные катера и многое другое. Общая сумма нового пакета составит 250 млн долларов.