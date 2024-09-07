ФОТО | Началось крупнейшее спортивное мероприятие Эстонии!

7–8 сентября в Пыхья-Таллинне, Кесклинне и Хааберсти пройдут Таллиннский марафон Swedbank и Таллиннский осенний забег, в которых примут участие около двадцати тысяч любителей спорта. В связи с мероприятиями в столице временно изменится организация дорожного движения и работы общественного транспорта.

В субботу, 7 сентября, с 9:15 до 16:15 не будут ходить трамваи 1, 2 и 5, с 13:30 до 16:00 – автобус № 73. С начала рабочего дня до 19:00 в объезд будут направлены троллейбусы № 1, 4 и 5 и автобусы № 2, 3, 8, 21, 21B, 35, 40, 41, 41B и 66. Автобус № 59 будет направлен в объезд до 16:30.