07.09.2024, 09:43
ФОТО | Началось крупнейшее спортивное мероприятие Эстонии!
Сегодня пройдет Таллиннский марафон. В 9 часов утра спортсмены пробегут полумарафон 21.1 км. В воскресенье будет дан старт марафону 42.1 км.
7–8 сентября в Пыхья-Таллинне, Кесклинне и Хааберсти пройдут Таллиннский марафон Swedbank и Таллиннский осенний забег, в которых примут участие около двадцати тысяч любителей спорта. В связи с мероприятиями в столице временно изменится организация дорожного движения и работы общественного транспорта.
В субботу, 7 сентября, с 9:15 до 16:15 не будут ходить трамваи 1, 2 и 5, с 13:30 до 16:00 – автобус № 73. С начала рабочего дня до 19:00 в объезд будут направлены троллейбусы № 1, 4 и 5 и автобусы № 2, 3, 8, 21, 21B, 35, 40, 41, 41B и 66. Автобус № 59 будет направлен в объезд до 16:30.