ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (926-й день) | США объявили о новой партии военной помощи Украине. Что в нее входит?

Число пострадавших при обстреле Павлограда выросло до 61 человека. Три человека находятся в тяжелом состоянии — это мужчины 30, 68 и 69 лет, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Пятеро пострадавших — несовершеннолетние.

Германия пообещала поставить Украине танки Leopard 1A5 и 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. О поставках вооружения Киеву также объявила Канада, которая передаст более 80 тысяч ракетных двигателей, 1300 боеголовок к ним, пулеметы, пистолеты и запчасти к бронетехнике. Нидерланды пообещали передать оборудование для технического обслуживания истребителей F-16, а также ракеты класса „воздух-воздух“, которые смогут использовать самолеты.

Журналисты „Русской службы Би-би-си“ и „Медиазоны“ подсчитали, что подтвержденные потери среди российских добровольцев впервые превысили потери в других категориях участников войны. Из общего числа подтвержденных потерь 20% — это добровольцы. Потери в других категориях участников войны меньше — 19% среди заключенных и 13% среди мобилизованных. Всего с начала войны журналисты установили имена 68 011 погибших российских военных.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий призвал государства и международные организации „решительно осудить“ систематические убийства и пытки украинских военнопленных российскими военными. Его заявление стало ответом на публикацию телеканала CNN, который показал два видео с убийством украинских военных, сдавшихся в плен.

Российские следователи возбудили уголовное дело о призывах к спонсированию ВСУ против оперной певицы, бывшей солистки Мариинского театра и бывшего депутата Госдумы Марии Максаковой. Поводом к преследованию называется видео, размешенное Максаковой на ютьюбе. В нем следователи усмотрели „дискредитацию СВО“ и „призывы спонсировать ВСУ“. В 2016 году певица вместе с мужем, депутатом от КПРФ Денисом Вороненковым, которого обвинили в мошенничестве, уехала в Украину. Там Вороненков выступил с разоблачительными заявлениями в адрес России и вскоре был застрелен. После этого Максакова возвращалась в Россию, но сейчас снова живет в Украине.