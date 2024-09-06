ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (926-й день) | США объявили о новой партии военной помощи Украине. Что в нее входит?
Подводим итоги очередного дня войны.
Что произошло в ночь на пятницу и утром
Российские войска атаковали территорию Украины управляемой авиационной ракетой Х-59 и противорадиолокационной ракетой Х-31П, а также 44 ударными беспилотниками типа „Шахед“. 27 дронов были сбиты, еще восемь — локационно потеряны (вероятно, упали под влиянием средств радиоэлектронной борьбы, уточнили в Воздушных силах).
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью CNN заявил, что перед вторжением ВСУ в Курскую область российские войска планировали начать новую атаку и назвал операцию на территории России успешной. „Это снизило угрозу вражеского наступления. Мы не дали им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы [враг] мог почувствовать то, что чувствуем мы каждый день“, — сказал Сырский.
Великобритания передаст Украине 650 легких многоцелевых ракет Martlet на сумму около 210 миллионов долларов, говорится в заявлении британского правительства. Ожидается, что первая партия ракет поступит в Украину уже в конце 2024 года.
Минобороны России отчиталось об одном украинском беспилотнике, сбитом в течение ночи над Белгородской областью. О повреждениях и пострадавших не сообщается.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Шебекино установили 500 контроллеров на подъезды домов, чтобы жители могли укрыться при сигналах воздушной тревоги.
Над Курской областью силы ПВО утром 6 сентября сбили украинскую ракету, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. О последствиях атаки или пострадавших не сообщается.
Основные новости к полудню
В Павлограде Днепропетровской области один человек погиб, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Еще 55 человек, по данным МВД Украины, пострадали. Среди пострадавших как минимум трое детей — четырех, девяти и 14 лет. В Воздушных силах Украины заявили, что при обстреле Павлограда российские военные применили пять баллистических ракет типа „Искандер-М“/KN-23.
Владимир Зеленский приехал на авиабазу „Рамштайн“ для участия в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Он планирует встретиться с министрами обороны США и Германии Ллойдом Остином и Борисом Писториусом, а также с немецким канцлером Олафом Шольцем. В своем выступлении Зеленский заявил, что во время боев в Курской области российская армия потеряла около шести тысяч солдат убитыми и ранеными.
Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече Контактной группы по обороне Украины анонсировал новый пакет помощи Киеву на 250 миллионов долларов. Ожидается, что президент США Джо Байден одобрит этот пакет помощи в ближайшее время 6 сентября.
CNN получил от украинской стороны два видео, снятых на фронте, на которых, как утверждается, российские военные расстреливают сдавшихся в плен солдат ВСУ. Одно из них снято в конце августа под Покровском Донецкой области, другое — в мае под Работино Запорожской области. Офис Генпрокурора Украины с начала войны расследует 28 подобных инцидентов, в которых погибли 62 украинских военных.
Главные новости второй половины дня
Число пострадавших при обстреле Павлограда выросло до 61 человека. Три человека находятся в тяжелом состоянии — это мужчины 30, 68 и 69 лет, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Пятеро пострадавших — несовершеннолетние.
Германия пообещала поставить Украине танки Leopard 1A5 и 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. О поставках вооружения Киеву также объявила Канада, которая передаст более 80 тысяч ракетных двигателей, 1300 боеголовок к ним, пулеметы, пистолеты и запчасти к бронетехнике. Нидерланды пообещали передать оборудование для технического обслуживания истребителей F-16, а также ракеты класса „воздух-воздух“, которые смогут использовать самолеты.
Журналисты „Русской службы Би-би-си“ и „Медиазоны“ подсчитали, что подтвержденные потери среди российских добровольцев впервые превысили потери в других категориях участников войны. Из общего числа подтвержденных потерь 20% — это добровольцы. Потери в других категориях участников войны меньше — 19% среди заключенных и 13% среди мобилизованных. Всего с начала войны журналисты установили имена 68 011 погибших российских военных.
Представитель МИД Украины Георгий Тихий призвал государства и международные организации „решительно осудить“ систематические убийства и пытки украинских военнопленных российскими военными. Его заявление стало ответом на публикацию телеканала CNN, который показал два видео с убийством украинских военных, сдавшихся в плен.
Российские следователи возбудили уголовное дело о призывах к спонсированию ВСУ против оперной певицы, бывшей солистки Мариинского театра и бывшего депутата Госдумы Марии Максаковой. Поводом к преследованию называется видео, размешенное Максаковой на ютьюбе. В нем следователи усмотрели „дискредитацию СВО“ и „призывы спонсировать ВСУ“. В 2016 году певица вместе с мужем, депутатом от КПРФ Денисом Вороненковым, которого обвинили в мошенничестве, уехала в Украину. Там Вороненков выступил с разоблачительными заявлениями в адрес России и вскоре был застрелен. После этого Максакова возвращалась в Россию, но сейчас снова живет в Украине.
На фоне встречи в Рамштайне Пентагон объявил о новом (по его подсчетам, 65-м с августа 2021 года) транше военной помощи Украине общей стоимостью 250 млн долларов.
В пресс-релизе Пентагона перечислено следующее:
Ракеты RIM-7 Sea Sparrow для ПВО (в американском флоте они запускаются с кораблей, но в принципе могут использоваться и на суше, судя по описанию на сайте ВМС США).
Ракеты для ПЗРК Stinger
Боеприпасы для HIMARS (тип не уточняется, хотя различия могут быть существенными — GMLRS и ATACMS сильно различаются как по дальности, так и по мощности)
Артиллерийские боеприпасы калибров 155 и 105 мм
Противотанковые ракеты TOW
Противотанковые системы Javelin и AT-4
Боевые машины пехоты Bradley
Бронетранспортеры M113
MRAP — миноустойчивые защищенные от засады машины
Боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты
Патрульные катера
„Морское учебное оборудование“ (подробности не приводятся)
Заряды и снаряжение для сноса препятствий
Запчасти и иное вспомогательное оборудование.
В сумму 250 млн долларов также включены расходы на транспортировку, обслуживание и обучение. Все перечисленное имущество будет передано непосредственно из наличия на американских военных складах, так что должно поступить сравнительно скоро.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс на встрече Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне объявил, что страна предоставит Киеву пакет военной помощи стоимостью 80 млн евро, преимущественно связанный с истребителями F-16. В сообщении Министерства обороны Нидерландов говорится, что Киев получит запчасти и материалы для обслуживания и ремонта F-16, генераторы, мелкие транспортные средства, инструменты и лестницы в большом количестве. Также обещаны ракеты класса „воздух-воздух“.
Министр обороны США Ллойд Остин в беседе с журналистами после совещания Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне заявил, что позиция Вашингтона относительно невозможности использования американского оружия против целей в глубине признанной территории России не изменилась. Он сказал, что это не может повернуть ход войны в пользу Украины. Украина и ее сторонники указывают, что одним из самых эффективных средств, в изобилии имеющихся у России, стали управляемые бомбы, запускаемые с самолетов над российской территорией. Однако Остин на это заметил, что Россия перенесла все запасы таких бомб за пределы радиуса действия реактивных снарядов ATACMS.
Также Остин указал, что Украина имеет собственные значительные возможности, в том числе дроны, чтобы атаковать цели на российской территории, и гораздо дальше радиуса действия ракет Storm Shadow, передает Reuters.
Поселок Краснополье в Сумской области подвергся удару, по предварительным данным, тремя управляемыми авиабомбами. Прокуратура области сообщает, что погибла 66-летняя женщина и пять человек получили ранения, в том числе двое несовершеннолетних. Повреждено 15 домов. Независимого подтверждения на 20.00 этой информации нет.
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