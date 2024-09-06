Баскетбол
06.09.2024, 13:01

СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Баскетбольный вечер в „Тондираба“: „Калев/Крамо“ сыграет с клубом Евролиги

 
ФОТО: Delfi | Delfi Meedia

Сегодня в 17:00 в ледовом холле „Тондираба“ состоится первый полуфинал баскетбольного турнира Epicbet Cup между „Калевом/Крамо“ и клубом Евролиги „Париж“. Матч, перенесённый на пятницу из-за скользкого пола, будет показан в прямом эфире на Delfi TV. Трансляция доступна только для подписчиков Delfi.

Сегодня пройдут два матча: в 17:00 сыграют „Калев/Крамо“ и „Париж“, а в 20:00 встретятся „Наполи“ и „Бильбао“.

Сегодня в 9 утра представители четырех команд собрались в ледовом холле „Тондираба“ и совместно приняли решение о проведении матчей сегодня и завтра.

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