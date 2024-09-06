06.09.2024, 13:01
СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Баскетбольный вечер в „Тондираба“: „Калев/Крамо“ сыграет с клубом Евролиги
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в 17:00 в ледовом холле „Тондираба“ состоится первый полуфинал баскетбольного турнира Epicbet Cup между „Калевом/Крамо“ и клубом Евролиги „Париж“. Матч, перенесённый на пятницу из-за скользкого пола, будет показан в прямом эфире на Delfi TV. Трансляция доступна только для подписчиков Delfi.
Сегодня пройдут два матча: в 17:00 сыграют „Калев/Крамо“ и „Париж“, а в 20:00 встретятся „Наполи“ и „Бильбао“.
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