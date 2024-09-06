СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Баскетбольный вечер в „Тондираба“: „Калев/Крамо“ сыграет с клубом Евролиги

Сегодня в 17:00 в ледовом холле „Тондираба“ состоится первый полуфинал баскетбольного турнира Epicbet Cup между „Калевом/Крамо“ и клубом Евролиги „Париж“. Матч, перенесённый на пятницу из-за скользкого пола, будет показан в прямом эфире на Delfi TV. Трансляция доступна только для подписчиков Delfi.