СЕЙЧАС | Сборная Эстонии по футболу стартует в Лиге Наций домашней игрой против Словакии (0:0)

Словаки, как и ожидалось, сразу завладели инициативой, нанеся за первые 12 минут пять ударов по воротам, два из которых пришлись в створ Карла Якоба Хейна.

Стартовые составы:

Турнирная таблица:

До матча:

Сегодняшний матч против Словакии станет первым для главного тренера сборной Эстонии Юргена Хенна, в котором будет вестись борьба за очки. Под его руководством сборная Эстонии выиграла Кубок Балтии в июне. В полуфинале команда обыграла Фарерские острова со счетом 4:1, в финале сыграла вничью с Литвой (1:1), а затем одержала победу в серии пенальти (4:3).

В прошлом Эстония дважды выступала в дивизионе C Лиги Наций. В 2018 году команда заняла последнее место в своей группе, набрав всего 4 очка. В этой группе Эстония уступила Финляндии (12 очков), Венгрии (10 очков) и Греции (9 очков).

В Лиге Наций 2020 года Эстония выступала во второй подгруппе дивизиона C и набрала 3 очка. В этой группе первое место заняла Армения (11 очков), второе место — Северная Македония (9 очков), а третье место — Грузия (7 очков). Эстония заняла последнее место в группе.

Эстония в новом сезоне Лиги Наций попала в подгруппу вместе со Словакией, Швецией и Азербайджаном. Первым соперником для Эстонии будет сборная Словакии, которая в рейтинге ФИФА занимает 44-е место. Летом этого года словаки дошли до 1/8 финала чемпионата Европы, где уступили Англии в дополнительное время.

Словакия, как независимая национальная сборная, принимала участие в трёх крупных турнирах и всегда выходила из группы. Они достигли 1/8 финала на чемпионатах мира 2010 года и на чемпионатах Европы 2016 и 2024 годов.

Главными звездами команды являются 29-летний полузащитник Милан Шкриньяр („ПСЖ“), 35-летний вратарь Мартин Дубравка („Ньюкасл Юнайтед“) и 29-летний полузащитник Станислав Лоботка („Наполи“).