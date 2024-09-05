СЕЙЧАС | Сборная Эстонии по футболу стартует в Лиге Наций домашней игрой против Словакии (0:0)
Сборная Эстонии по футболу начнет новый сезон Лиги Наций 2024/25 в дивизионе C матчем против Словакии. Словакия, напомним, летом этого года дошла до 1/8 финала чемпионата Европы. Игру в прямом эфире показывает ETV2.
Словаки, как и ожидалось, сразу завладели инициативой, нанеся за первые 12 минут пять ударов по воротам, два из которых пришлись в створ Карла Якоба Хейна.
Стартовые составы:
Турнирная таблица:
До матча:
Сегодняшний матч против Словакии станет первым для главного тренера сборной Эстонии Юргена Хенна, в котором будет вестись борьба за очки. Под его руководством сборная Эстонии выиграла Кубок Балтии в июне. В полуфинале команда обыграла Фарерские острова со счетом 4:1, в финале сыграла вничью с Литвой (1:1), а затем одержала победу в серии пенальти (4:3).
В прошлом Эстония дважды выступала в дивизионе C Лиги Наций. В 2018 году команда заняла последнее место в своей группе, набрав всего 4 очка. В этой группе Эстония уступила Финляндии (12 очков), Венгрии (10 очков) и Греции (9 очков).
В Лиге Наций 2020 года Эстония выступала во второй подгруппе дивизиона C и набрала 3 очка. В этой группе первое место заняла Армения (11 очков), второе место — Северная Македония (9 очков), а третье место — Грузия (7 очков). Эстония заняла последнее место в группе.
Эстония в новом сезоне Лиги Наций попала в подгруппу вместе со Словакией, Швецией и Азербайджаном. Первым соперником для Эстонии будет сборная Словакии, которая в рейтинге ФИФА занимает 44-е место. Летом этого года словаки дошли до 1/8 финала чемпионата Европы, где уступили Англии в дополнительное время.
Словакия, как независимая национальная сборная, принимала участие в трёх крупных турнирах и всегда выходила из группы. Они достигли 1/8 финала на чемпионатах мира 2010 года и на чемпионатах Европы 2016 и 2024 годов.
Главными звездами команды являются 29-летний полузащитник Милан Шкриньяр („ПСЖ“), 35-летний вратарь Мартин Дубравка („Ньюкасл Юнайтед“) и 29-летний полузащитник Станислав Лоботка („Наполи“).
„Это опытная и хорошо подобранная команда, способная играть как прямолинейно, так и немного более комбинационно. У них есть довольно четкий и отработанный план игры, о чем свидетельствуют результаты. Игроки знают, что им нужно делать“, — сказал Хенн на предматчевой пресс-конференции.
„Посмотрим, как все пройдет в этом цикле, но на чемпионате Европы было видно, что их тренеры не очень часто ротируют состав. Это видно и на поле, команда хорошо организована. Определенно, это очень сложный вызов и соперник для нас“.
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