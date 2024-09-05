05.09.2024, 14:28
В Харьюмаа в аварии погиб мотоциклист
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня днем в Харьюмаа в аварии погиб мотоциклист.
В четверг, 5 сентября, незадолго до двух часов в полицию поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в деревне Ору в волости Козе в Харьюмаа, где произошло столкновение машины скорой помощи и мотоцикла.
К сожалению, в результате аварии мотоциклист получил настолько серьезные травмы, что медикам не удалось спасти ему жизнь.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Будет дополнено.
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