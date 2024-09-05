ЧП и криминал
05.09.2024, 14:28

В Харьюмаа в аварии погиб мотоциклист

 
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Сегодня днем в Харьюмаа в аварии погиб мотоциклист.

В четверг, 5 сентября, незадолго до двух часов в полицию поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в деревне Ору в волости Козе в Харьюмаа, где произошло столкновение машины скорой помощи и мотоцикла.

К сожалению, в результате аварии мотоциклист получил настолько серьезные травмы, что медикам не удалось спасти ему жизнь.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Будет дополнено.

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