В Харьюмаа в аварии погиб мотоциклист

В четверг, 5 сентября, незадолго до двух часов в полицию поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в деревне Ору в волости Козе в Харьюмаа, где произошло столкновение машины скорой помощи и мотоцикла.

К сожалению, в результате аварии мотоциклист получил настолько серьезные травмы, что медикам не удалось спасти ему жизнь.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Будет дополнено.

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