В сети Telia в данный момент могут быть перебои с телефонными звонками

По имеющимся данным, услуга передачи SMS работает, сообщила в социальных сетях телекоммуникационная компания.

Telia в курсе проблемы и занимается ее устранением.

Telia добавляет, что во время перебоев с мобильной связью в экстренных случаях можно позвонить на номер 112, используя сети других операторов. Для этого необходимо извлечь SIM-карту из телефона перед звонком или перезагрузить мобильный телефон и вместо ввода PIN-кода позвонить на номер экстренной службы .

Что касается телефонных звонков, вы также можете попробовать отключить телефонную связь VoLTE на своем устройстве и попробовать звонить в сети GSM или 2G, советует Telia.

„Мы приносим извинения за доставленные неудобства“, - добавляет Telia.

Работа Swedbank также нарушена

„В связи со сбоем в Telia нарушена работа наших телефонных линий обслуживания клиентов“, - пишет банк в социальных сетях. В банке добавляют, что при необходимости вы можете самостоятельно быстро закрыть банковскую карту в приложении или в интернет-банке. Отделения банка также открыты.

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