Центр мониторинга развития выявил пособия с наибольшим потенциалом для персонализации

Из анализа Центра мониторинга развития, одним из возможных шагов было снижение лимита родительской компенсации. „Решение правительства снизить максимальную ставку родительской компенсации с нынешней трехкратной средней зарплаты до двукратной, начиная с 2026 года, было отмечено экспертами как одна из возможностей“, - добавил Коппель. Дополнительной возможностью является изменение размеров детских и семейных пособий в зависимости от дохода получателя, а также автоматические и проактивные предложения услуг по уходу за детьми.

„В настоящее время семейные пособия персонализированы лишь частично: например, родительская компенсация сохраняет средний заработок родителя за предыдущий календарный год, а пособие для многодетных семей увеличивается начиная с четвертого ребенка. Другие семейные пособия, однако, не зависят от дохода домохозяйства или других социально-демографических условий“, – пояснил Коппель.

Центр мониторинга развития подчеркнул, что большим потенциалом для персонализации обладают многие семейные пособия, прежде всего родительская компенсация, детское пособие и пособие для многодетных семей. Общие затраты на семейные пособия составили в прошлом году около 840 миллионов евро.

Эксперт Центра мониторинга развития и руководитель исследовательского направления „Будущее персонализированного государства“ Каупо Коппель рассказал, что персонализация означает предоставление государственных пособий и услуг на основе реальных потребностей, особенностей и предпочтений человека. „Большая часть пособий и услуг, распределяемых государством, в настоящее время являются универсальными или учитывают лишь некоторые демографические характеристики. Персонализация может повысить эффективность государства и помочь направить ресурсы государственного бюджета тем людям и домохозяйствам, которые больше всего нуждаются в конкретных услугах или пособиях“, – отметил Коппель.

Значительный потенциал для персонализации есть и в группе прожиточных пособий; в государственном бюджете на этот год на эти пособия запланировано потратить 150–200 миллионов евро. Хотя прожиточное пособие сегодня является одним из самых персонализированных пособий, зависящих от чистого дохода домохозяйства, стоимости жилья и прожиточного минимума, оно не учитывает наличие имущества или внеплановые расходы. Кроме того, можно отменить требование о подаче ходатайства и сопутствующем подтверждении расходов и доходов, установив право на получение пособия на основе данных. В случае людей, получающих народную пенсию, и пенсионеров, которые живут в квартире одни, можно учитывать наличие имущества, а также уровень расходов и стоимость жизни в регионе.

Общие затраты пособий на здравоохранение в 2024 году составят порядка 250–300 миллионов евро. Центр мониторинга развития подчеркнул, что процент связанных со здоровьем пособия или компенсации мог бы зависеть от дохода человека и состава домохозяйства. Например, компенсации на лечение зубов в будущем могли бы зависеть как от дохода человека, так и от состояния его зубов; хронические пациенты могли бы получать индивидуальные льготы.

Образовательные услуги и пособия, на которые, по оценкам, уходит менее 100 миллионов евро в год, уже в значительной степени персонализированы и учитывают потребности получателей. К этой категории относятся, например, профессиональная и учебная ориентация, а также организация приема в школу. Однако неиспользованный потенциал кроется в дальнейшей цифровизации этих услуг и в решениях по предотвращению рисков, таких как раннее выявление проблем на основе данных об образовании ребенка или подростка и направление его на консультацию.