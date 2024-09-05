Центр мониторинга развития выявил пособия с наибольшим потенциалом для персонализации
Анализ Центра мониторинга развития, основанный на экспертной оценке, выделил государственные пособия и услуги социальной и образовательной сфер с наибольшим потенциалом для персонализации и значительным влиянием на государственный бюджет.
В Эстонии наибольшим потенциалом для персонализации обладают семейные и прожиточные пособия, компенсации на лечение, а также услуги учебной и профессиональной ориентации.
Эксперт Центра мониторинга развития и руководитель исследовательского направления „Будущее персонализированного государства“ Каупо Коппель рассказал, что персонализация означает предоставление государственных пособий и услуг на основе реальных потребностей, особенностей и предпочтений человека. „Большая часть пособий и услуг, распределяемых государством, в настоящее время являются универсальными или учитывают лишь некоторые демографические характеристики. Персонализация может повысить эффективность государства и помочь направить ресурсы государственного бюджета тем людям и домохозяйствам, которые больше всего нуждаются в конкретных услугах или пособиях“, – отметил Коппель.
Центр мониторинга развития подчеркнул, что большим потенциалом для персонализации обладают многие семейные пособия, прежде всего родительская компенсация, детское пособие и пособие для многодетных семей. Общие затраты на семейные пособия составили в прошлом году около 840 миллионов евро.
„В настоящее время семейные пособия персонализированы лишь частично: например, родительская компенсация сохраняет средний заработок родителя за предыдущий календарный год, а пособие для многодетных семей увеличивается начиная с четвертого ребенка. Другие семейные пособия, однако, не зависят от дохода домохозяйства или других социально-демографических условий“, – пояснил Коппель.
Из анализа Центра мониторинга развития, одним из возможных шагов было снижение лимита родительской компенсации. „Решение правительства снизить максимальную ставку родительской компенсации с нынешней трехкратной средней зарплаты до двукратной, начиная с 2026 года, было отмечено экспертами как одна из возможностей“, - добавил Коппель. Дополнительной возможностью является изменение размеров детских и семейных пособий в зависимости от дохода получателя, а также автоматические и проактивные предложения услуг по уходу за детьми.
Значительный потенциал для персонализации есть и в группе прожиточных пособий; в государственном бюджете на этот год на эти пособия запланировано потратить 150–200 миллионов евро. Хотя прожиточное пособие сегодня является одним из самых персонализированных пособий, зависящих от чистого дохода домохозяйства, стоимости жилья и прожиточного минимума, оно не учитывает наличие имущества или внеплановые расходы. Кроме того, можно отменить требование о подаче ходатайства и сопутствующем подтверждении расходов и доходов, установив право на получение пособия на основе данных. В случае людей, получающих народную пенсию, и пенсионеров, которые живут в квартире одни, можно учитывать наличие имущества, а также уровень расходов и стоимость жизни в регионе.
Общие затраты пособий на здравоохранение в 2024 году составят порядка 250–300 миллионов евро. Центр мониторинга развития подчеркнул, что процент связанных со здоровьем пособия или компенсации мог бы зависеть от дохода человека и состава домохозяйства. Например, компенсации на лечение зубов в будущем могли бы зависеть как от дохода человека, так и от состояния его зубов; хронические пациенты могли бы получать индивидуальные льготы.
Образовательные услуги и пособия, на которые, по оценкам, уходит менее 100 миллионов евро в год, уже в значительной степени персонализированы и учитывают потребности получателей. К этой категории относятся, например, профессиональная и учебная ориентация, а также организация приема в школу. Однако неиспользованный потенциал кроется в дальнейшей цифровизации этих услуг и в решениях по предотвращению рисков, таких как раннее выявление проблем на основе данных об образовании ребенка или подростка и направление его на консультацию.
Коппель отметил, что основными препятствиями для персонализации государственных пособий и услуг являются неточные данные о домохозяйствах и месте жительства, отсутствие персонализированных данных об имуществе, а также законодательные ограничения на автоматизированное принятие решений на основе анализа данных. „Пособия, учитывающие состав домохозяйства и доход, гораздо точнее, чем персонально рассчитанные пособия, поскольку они лучше учитывают реальные потребности. Однако государству не всегда известен состав домохозяйств, а объединение реестров сопряжено с юридическими и временными ограничениями“, – сказал Коппель.
Центр мониторинга развития провел основательный анализ, чтобы выбрать услуги социальной и образовательной сфер, обладающие наибольшим потенциалом для персонализации. В ходе анализа все пособия и услуги социальной и образовательной сфер были разделены на 30 групп, было проанализировано количество пользователей, затраты государственного сектора, юридические и этические последствия персонализации и вклад в благосостояние человека на протяжении всего его жизненного цикла. По результатам оценки экспертов были определены четыре группы пособий и услуг с наибольшим потенциалом для персонализации.
Краткий отчет „Какие пособия и услуги социальной и образовательной сфер Эстонии следует персонализировать?“ является частью исследовательского направления Центра мониторинга развития „Будущее персонализированного государства“. Цель исследовательского направления – выяснить возможности основанной на данных персонализации услуг и пособий социальной и образовательной сфер и составить альтернативные сценарии.
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