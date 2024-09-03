Россия нанесла ракетный удар по Полтаве: 41 человек погиб, более 180 ранены

Зеленский сообщил, что две баллистические ракеты попали по территории учебного заведения и больницы. Частично разрушено одно из зданий Института связи.

„Я поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств случившегося. Привлечены все необходимые службы к спасательной операции. Я благодарен каждому и каждой, кто с первых минут после попадания помогает людям, кто спасает жизни“, — сообщил Зеленский.

Начальник Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин заявил, что жители Полтавы сдают кровь из-за случившегося. „Все соответствующие службы работают на месте. Максимально слаженные действия спасателей и медиков сегодня спасли не одну жизнь“, — заявил Пронин.

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