МНЕНИЕ | Герассименко: „В русской школе язык не выучишь и знаний не наберешься. Ученики от перехода на эстонский только выиграют“

Принятая два года назад реформа системы образования начинает претворяться в жизнь вместе с приходом осени: все первоклашки теперь обучаются на эстонском языке. Хотя противники реформы любят причитать о якобы предстоящих детям трудностях, в реальности именно русскоязычные ребята получат от реформы наибольшую пользу. Единственные проигравшие – оставшиеся без работы учителя.

Причина проста: так называемая „русская школа“ не дает проходящим через нее детям равных возможностей по сравнению с детьми, обучающимися на эстонском языке. Речь идет не только о низком уровне владения государственным языком, но и о провальных результатах экзаменов по остальным предметам, и, как следствие, о гораздо более низких шансах поступить в университет. С переходом к единой эстоноязычной школе возможности учеников с разным родным языком наконец-то уравняются.