КаПо подозревает чиновника Пярнуской горуправы в нарушении ограничения на деятельность

„Служебные отношения с чиновником приостановлены. Горуправа всесторонне сотрудничает со следственными органами“, - сообщила в понедельник после обеда горуправа.

Прокурор по экономическим и коррупционным делам окружной прокуратуры Олгерд Петерселл уточнил порталу Delfi, что сотрудники Департамента полиции безопасности задержали чиновника в минувшую пятницу, предъявили ему подозрения и провели в рабочих помещениях, связанных с деятельностью подозреваемого, различные процессуальные действия по сбору доказательств.

„Так как уголовное дело находится в начальной стадии, то в данный момент раскрывать детали расследования не представляется возможным. Уголовное дело ведет Полиция безопасности, руководит расследованием окружная прокуратура по экономическим и коррупционным преступлениям“, - сообщил представитель прокуратуры.

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