В ДТП в Харьюмаа погиб человек

По первоначальным данным, водитель съехал с дороги и врезался в дерево. Медикам не удалось спасти ему жизнь, и он скончался на месте происшествия.

Полицейские сейчас работают на месте происшествия, и обстоятельства аварии выясняются.

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