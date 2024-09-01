ЧП и криминал
01.09.2024, 19:25

В ДТП в Харьюмаа погиб человек

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Liiklusõnnetus
Liiklusõnnetus
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

В воскресенье, 1 сентября, около 18:25 в волости Раазику в деревне Перила произошло тяжелое ДТП, в котором погиб человек.

По первоначальным данным, водитель съехал с дороги и врезался в дерево. Медикам не удалось спасти ему жизнь, и он скончался на месте происшествия.

Полицейские сейчас работают на месте происшествия, и обстоятельства аварии выясняются.

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