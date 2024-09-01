01.09.2024, 12:00
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Таллиннский „Калев/Крамо“ играет в финале товарищеского турнира с чемпионом Швеции
ФОТО: | Delfi Meedia
Действующий чемпион Эстонии по баскетболу „Калев/Крамо“ в эти выходные проводит свои первые товарищеские игры сезона в Стокгольме. В финале турнира наша команда встретится со шведским клубом „Норрчёпинг Долфинс“. Прямая трансляция матча, доступная всем подписчикам Delfi, начнется в 16:30.
В субботу таллиннская команда „Калев/Крамо“ одержала победу над датским топ-клубом „Баккен Беарс“ со счетом 89:76. Самыми результативными игроками в составе нашей команды стали Анрийс Мишка и Артём Ковалов, каждый из которых набрал по 14 очков.
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