ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Таллиннский „Калев/Крамо“ играет в финале товарищеского турнира с чемпионом Швеции

Действующий чемпион Эстонии по баскетболу „Калев/Крамо“ в эти выходные проводит свои первые товарищеские игры сезона в Стокгольме. В финале турнира наша команда встретится со шведским клубом „Норрчёпинг Долфинс“. Прямая трансляция матча, доступная всем подписчикам Delfi, начнется в 16:30.