В Эстонии отметили 30 лет с момента вывода российских войск с территории страны

Годовщину вывода российских войск из Эстонии в нашей стране не отмечают так широко, как День восстановления независимости, но это равнозначное историческое событие, говорят политики и дипломаты, принимавшие в нем участие, передает „Актуальная камера“.

„Тогда это событие было бесконечно радостным. И, наверное, его действительно огромное значение стало очевидным со временем. Особенно теперь: прошли годы и в мире случилось многое из того, чего мы боялись, предполагали, что это может произойти, и во что бы то ни стало старались этого избежать, это было нашей главной целью. К сожалению, мир теперь скорее таков, как мы опасались, а не как надеялся Запад. И на этом фоне то событие становится особенно важным“, – говорит бывший премьер-министром в 1992-1994 годах Март Лаар.

Те дни 30 лет назад определили будущее Эстонии и обеспечили ее безопасность, отмечает тогдашний министр иностранных дел Юри Луйк.

На самом деле Россия начала вывод своих военных еще с 91 года, и к лету 94-го в Эстонии оставались лишь несколько баз и 7500 человек. Но важно не столько число, сколько сам факт присутствия войск, говорит журналист и бывший дипломат Харри Тийдо.

„Если мы обратимся к истории, то после заключения пакта Молотова-Риббентропа, когда продавили соглашение о военных базах, сначала приехали 600 человек, если я не ошибаюсь. И их оказалось достаточно Советскому Союзу, чтобы заявить, будто их безопасность не обеспечена, поэтому они вводят войска“, – отметил журналист и дипломат Харри Тийдо.