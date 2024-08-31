МНЕНИЕ | Журналист ERR Юрий Николаев: Взращивание доброго соседа, а значит, поддержка борцов с режимом Путина - в интересах Эстонии

„Говорят, география – это судьба. Мне хотелось бы совершенно искренне верить, что однажды и Россия будет свободной, и, несмотря на все, что когда-либо происходило между нами, мы станем добрыми соседями. Но, к сожалению, чем больше времени проходит, тем сильнее от нас отдаляется „прекрасная Россия будущего“, в которую верил Навальный.