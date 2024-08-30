30.08.2024, 23:10
Эстонская фигуристка завоевала серебряную медаль на этапе юниорского Гран-при в Риге
ФОТО: Delfi Meedia
Элина Гойдина, действующая чемпионка Эстонии по фигурному катанию, заняла второе место на этапе юниорского Гран-при в Риге.
Элина Гойдина, занявшая в короткой программе четвертое место (62,05), хорошо исполнила произвольную программу (120,18 балла) и с результатом 182,23 балла заняла второе место.
Первое место заняла японка Мао Симада с 204,86 баллами, а на третьем месте Наён Ко из Южной Кореи (176,86 балла).
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