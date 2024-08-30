Эстонская фигуристка завоевала серебряную медаль на этапе юниорского Гран-при в Риге

Элина Гойдина, занявшая в короткой программе четвертое место (62,05), хорошо исполнила произвольную программу (120,18 балла) и с результатом 182,23 балла заняла второе место.

Первое место заняла японка Мао Симада с 204,86 баллами, а на третьем месте Наён Ко из Южной Кореи (176,86 балла).