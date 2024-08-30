Другие виды
30.08.2024, 23:10

Эстонская фигуристка завоевала серебряную медаль на этапе юниорского Гран-при в Риге

 
Элина Гойдина
Элина Гойдина
ФОТО: Delfi Meedia

Элина Гойдина, действующая чемпионка Эстонии по фигурному катанию, заняла второе место на этапе юниорского Гран-при в Риге.

Элина Гойдина, занявшая в короткой программе четвертое место (62,05), хорошо исполнила произвольную программу (120,18 балла) и с результатом 182,23 балла заняла второе место.

Первое место заняла японка Мао Симада с 204,86 баллами, а на третьем месте Наён Ко из Южной Кореи (176,86 балла).

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