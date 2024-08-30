Стоит отметить, что это первый кризис в истории Эстонии, когда государство целенаправленно атакует самых бедных — пенсионеров (подоходный налог на пенсии), сельских жителей и семьи с детьми (автоналог), при этом оберегая миллиардные прибыли банков, а самым зажиточным даже увеличивает зарплаты (из-за налоговой реформы, например, депутаты парламента получат дополнительно 450 евро в год).

Причина трёхлетней рецессии одна — некомпетентность Партии реформ и несостоятельность её коалиционных партнёров. Изначально было ясно, что повышение налогов для самых бедных приведёт к росту неравенства в обществе, а вместе с этим уменьшатся и налоговые поступления. Забирая у пенсионера каждый месяц 15 евро в качестве подоходного налога, государство не увеличивает бюджет. Ведь пенсионер мог бы потратить эти 15 евро в магазине, заплатив среди прочего и налог с оборота; соответствующие налоги заплатил бы и предприниматель, продавший товар. Дополнительные 15 евро, сэкономленные на пенсионерах, — заведомый проигрыш. Но ещё в большем проигрыше остаются наши пожилые, которые по уровню относительной бедности уже сегодня первые в Евросоюзе. При этом реформистка Аннели Аккерманн, председатель финансовой комиссии парламента, без тени стеснения заявляет, что пенсии настолько малы, что подоходный налог с них совершенно незаметен для пенсионера.

Как и предсказывал Международный валютный фонд в конце прошлого года, Эстония останется единственной страной Европы с отрицательным экономическим ростом. Министерство финансов весной предсказало небольшой рост по итогам года, но компетентность этого ведомства уже не первый раз вызывает вопросы. К сожалению, с большой долей вероятности, никакого роста не будет. Экономические показатели всего ЕС, а также Украины и России растут, а в Эстонии продолжается спад. Очевидно, что это нельзя списать на геополитику или слабость экспортных рынков.

Возможно, экономическая политика Партии реформ, заключающаяся в ожидании лучших времен, могла бы сработать, если бы параллельно с этим реформисты не устраивали налоговый беспредел. В результате экономика Эстонии падает даже на фоне относительно оптимистичных показателей в Европе.

Вместо налогового „фестиваля“ правительство могло бы сделать три конкретных шага: ввести налог на сверхприбыли банков (плюс полмиллиарда евро в год в бюджет), сократить количество чиновников (плюс 300 миллионов) и утвердить прогрессивный подоходный налог вместо льгот для богатых, которые Партия реформ введёт через полтора года (и потеряет 400 миллионов).

Всё это позволило бы отказаться от увеличения существующих и введения новых налогов, и у Эстонии был бы шанс выйти на достойные позиции в ЕС, как это было при руководстве Центристской партии. Каждый день промедления с этими решениями — это закрытие сельских школ, разрушение дорог, рост цен и обнищание пенсионеров.

Сокращение государственного сектора анонсировалось ещё предыдущей коалицией под руководством Каи Каллас, но количество чиновников всё равно растёт каждый год. Реальные шаги не предпринимаются. „Стратегический план“ по разработке персонального государства, обещанный Ээсти 200, так и остался ненаписанным, а по инвестициям в искусственный интеллект эстонский госсектор в ЕС на третьем месте с конца. Так технологическую революцию в госсекторе провести не удастся.

Третий год подряд на последнем месте в ЕС

Налоговый хаос, устроенный Партией реформ, приводит к тому, что уверенность населения и предпринимателей в завтрашнем дне постоянно снижается. Уровень доверия потребителей в Эстонии — самый низкий в Евросоюзе. Люди не рискуют тратить те небольшие сбережения, которые у них остались, потому что не знают, что правительство придумает завтра. Фирмы откладывают инвестиции и выводят бизнес в другие страны. Мы снова сталкиваемся с ситуацией, когда повышение налогов и введение новых лишь вредит госбюджету.

В долгосрочной перспективе европейские экономики выиграют от снижения EURIBOR, но для Эстонии это всё равно будет означать последнее место в Евросоюзе. Возможно, вместо падения наша экономика даже выйдет в лёгкий плюс, но последнее место в ЕС нам при этом правительстве гарантировано и в следующем году. Это будет уже третий год в самом хвосте — историческое „достижение“ для Эстонии.

Нужно признать главное: даже рост экономики на полпроцента при огромной эстонской инфляции означает, что люди с каждым днём становятся беднее. За три года, будучи у власти, Партия реформ отбросила уровень жизни страны на семь лет назад. Символично, что так плохо в последний раз мы жили ещё при правительстве Таави Рыйваса. Реформисты быстро уничтожили результаты работы коалиций под управлением Центристской партии и, похоже, не собираются останавливаться на достигнутом.

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