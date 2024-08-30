Теперь официально! Школьники, не говорящие дома на эстонском, смогут учить свой родной язык как второй иностранный

Постановление, подписанное в четверг министром образования и науки, гласит: если ребенок учится на эстонском языке, но дома говорит на другом, с 6-го класса он может выбрать вместо второго иностранного языка свой язык и учить его как родной, а школа должна будет обеспечить ему такую возможность.

Правда, есть одно важное условие: группы родного языка будут собирать только в том случае, если найдется по меньшей мере десять учеников, и их родители обратятся в школу с такой просьбой.

Что касается учеников с более редкими родными языками или таких школ, где совсем мало русских или украинских детей, то тут организовать обучение будет труднее. Однако, по словам министра, при желании группы можно набирать из учеников параллельных классов и даже из разных школ.

Правило вступит в силу с сентября этого года.